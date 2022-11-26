С гирляндами и цветочками. Ангельскую «однушку» с голубенькими стенами продают в барнаульской Рублевке за 6 млн рублей

Площадь ангельской квартиры составляет 52 кв. м. Жилплощадь расположена на втором этаже кирпичной «десятиэтажки». Окна, говорит продавец, выходят на солнечную сторону.
Здесь есть деревянная двухъярусная кровать. На кухне висит гирлянда, придающая новогоднее настроение, а еще повсюду стоят цветы. Одежду можно повесить в гардеробной. Санузел — совмещенный. Оборудована лоджия.
Территория дома закрытая, с парковкой, детской и спортивной площадками.
В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта.