28 ноября
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Недвижимость

С гирляндами и цветочками. Ангельскую «однушку» с голубенькими стенами продают в барнаульской Рублевке за 6 млн рублей

Прелестную однушку с нежно-голубыми стенами продают на Змеиногорском тракте, 104П. Она находится в барнаульской Рублевке, ее стоимость — 117 308 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 6,1 млн рублей. В пяти минутах ходьбы отсюда бор, а в 15 — горнолыжный комплекс «Авальман», отмечает автор объявления на «Авито».

Ангельскую «однушку» продают на Змеиногорском тракте, 104П в Барнауле за 6,1 млн рублей.
Ангельскую «однушку» продают на Змеиногорском тракте, 104П в Барнауле за 6,1 млн рублей.
"Авито".

Площадь ангельской квартиры составляет 52 кв. м. Жилплощадь расположена на втором этаже кирпичной «десятиэтажки». Окна, говорит продавец, выходят на солнечную сторону.

Здесь есть деревянная двухъярусная кровать. На кухне висит гирлянда, придающая новогоднее настроение, а еще повсюду стоят цветы. Одежду можно повесить в гардеробной. Санузел — совмещенный. Оборудована лоджия.

Территория дома закрытая, с парковкой, детской и спортивной площадками.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности магазины, аптеки, медицинские учреждения и остановки общественного транспорта.

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