С коррупцией связали рост цен на квартиры в России

Рост цен на квартиры в России связан не только и не столько с запуском программы льготной ипотеки, полагает эксперт.
«Надо создавать для застройщиков более благоприятные условия для того, чтобы легче получать землю, подводить инфраструктуру. Кроме того, надо выяснить, живы ли традиции массовой коррупции, которая была со времен Лужкова», — указал Зубец.
Специалист задался вопросом о масштабах коррупции в строительной сфере в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Lenta.ru. «Если все эти проблемы устранить, то цены на жилье могут быть ниже», — подчеркнул он.
Зубец также высказался о проблеме удорожания стройматериалов.
«Возникает вопрос, а нет ли здесь монопольного сговора на рынке производства стройматериалов. И что сделало государство для предотвращения монопольного сговора», — поинтересовался экономист.