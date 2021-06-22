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Недвижимость

С коррупцией связали рост цен на квартиры в России

Снизить цены на жилую недвижимость в России можно за счет создания благоприятных условий ведения строительного бизнеса и устранения коррупционной составляющей в строительной сфере, считает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета при правительстве РФ Алексей Зубец, пишет Regnum.

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

Рост цен на квартиры в России связан не только и не столько с запуском программы льготной ипотеки, полагает эксперт.

«Надо создавать для застройщиков более благоприятные условия для того, чтобы легче получать землю, подводить инфраструктуру. Кроме того, надо выяснить, живы ли традиции массовой коррупции, которая была со времен Лужкова», — указал Зубец.

Специалист задался вопросом о масштабах коррупции в строительной сфере в Москве и Санкт-Петербурге, пишет Lenta.ru. «Если все эти проблемы устранить, то цены на жилье могут быть ниже», — подчеркнул он.

Новостройка в Барнауле.
Новостройка в Барнауле.
ПАО «Ростелеком»

Зубец также высказался о проблеме удорожания стройматериалов.

«Возникает вопрос, а нет ли здесь монопольного сговора на рынке производства стройматериалов. И что сделало государство для предотвращения монопольного сговора», — поинтересовался экономист.

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