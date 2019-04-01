Каждый, кто купит квартиру от группы компаний «Алгоритм» (Застройщики: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм», ООО «СЗ «ДСК») с 1.04.2019 по 20.08.2019, может принять участие в розыгрыше крупных денежных призов.
Поездка в кругосветное путешествие, ремонт в ванной комнате новой квартиры или дополнительный взнос по ипотечному кредиту — способ использования денежных средств определяете вы!
За второе и третье место вы можете получить сертификаты на 70 000 и 30 000 рублей.
Еще тридцать участников конкурса ждут поощрительные призы.
Участниками конкурса становятся покупатели квартир, которые внесли от 50 до 100% стоимости (полная оплата, ипотека, рассрочка при внесении суммы от 50% стоимости квартиры) по договору. После оформления сделки, вы получаете купон участника и ожидаете завершения акции и проведения розыгрыша.
Итоги акции будут подведены в день празднования Дня города Барнаула 2019. Участники обязательно должны присутствовать, чтобы опустить купоны в лототрон.
* Настоящее предложение не является публичной офертой. Срок проведения акции —