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С миллионом рублей — квартира милей! Купи квартиру и выиграй денежный приз от ГК «Алгоритм»

Покупка новой квартиры это, безусловно, одно из самых важных решений в жизни человека. Чтобы процесс выбора стал более приятным — группа компаний «Алгоритм» запускает масштабную акцию!

С миллионом рублей — квартира милей!
С миллионом рублей — квартира милей!
Источник: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

Каждый, кто купит квартиру от группы компаний «Алгоритм» (Застройщики: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм», ООО «СЗ «ДСК») с 1.04.2019 по 20.08.2019, может принять участие в розыгрыше крупных денежных призов.

Поездка в кругосветное путешествие, ремонт в ванной комнате новой квартиры или дополнительный взнос по ипотечному кредиту — способ использования денежных средств определяете вы!

Главный приз — один миллион рублей!

За второе и третье место вы можете получить сертификаты на 70 000 и 30 000 рублей.

Еще тридцать участников конкурса ждут поощрительные призы.

Участниками конкурса становятся покупатели квартир, которые внесли от 50 до 100% стоимости (полная оплата, ипотека, рассрочка при внесении суммы от 50% стоимости квартиры) по договору. После оформления сделки, вы получаете купон участника и ожидаете завершения акции и проведения розыгрыша.

Итоги акции будут подведены в день празднования Дня города Барнаула 2019. Участники обязательно должны присутствовать, чтобы опустить купоны в лототрон.

* Настоящее предложение не является публичной офертой. Срок проведения акции — с 01.04.2019 г. по 01.09.2019 г. Организаторы акции: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм» (ИНН 2224094256), ООО «СЗ «ДСК» (ИНН 2225150369). Сведения о правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно получить в отделе продаж по телефону 8 (3852) 72-00-82 или на сайте www.alg22.ru. Рассрочку предоставляет ООО «СЗ ИСК «Алгоритм».

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