Покупка новой квартиры это, безусловно, одно из самых важных решений в жизни человека. Чтобы процесс выбора стал более приятным — группа компаний «Алгоритм» запускает масштабную акцию!

Каждый, кто купит квартиру от группы компаний «Алгоритм» (Застройщики: ООО «СЗ ИСК «Алгоритм», ООО «СЗ «ДСК») с 1.04.2019 по 20.08.2019, может принять участие в розыгрыше крупных денежных призов.

Поездка в кругосветное путешествие, ремонт в ванной комнате новой квартиры или дополнительный взнос по ипотечному кредиту — способ использования денежных средств определяете вы!

За второе и третье место вы можете получить сертификаты на 70 000 и 30 000 рублей.

Еще тридцать участников конкурса ждут поощрительные призы.

Участниками конкурса становятся покупатели квартир, которые внесли от 50 до 100% стоимости (полная оплата, ипотека, рассрочка при внесении суммы от 50% стоимости квартиры) по договору. После оформления сделки, вы получаете купон участника и ожидаете завершения акции и проведения розыгрыша.

Итоги акции будут подведены в день празднования Дня города Барнаула 2019. Участники обязательно должны присутствовать, чтобы опустить купоны в лототрон.