С парком, амфитеатром и "воронкой". Каким будет новый ЖК на месте Речного вокзала

Звездой градостроительного совета 27 июня стал новый проект ЖК на месте бывшего Речного вокзала. Две башни остались и обрели зеленый сквер, но потеряли в этажах и повернулись барнаульцам боком. Рассказываем, что изменилось, в нашем материале.

Проектирование здания

После замечаний градсовета в 2023 году разработчик нового проекта — архитектурное бюро «Pergaev Bureau» — значительно пересмотрел концепцию ЖК. По словам главного архитектора Юрия Захарова, учитывали территориальный, архитектурный и исторический контекст, чтобы гармонично вписать новый объект.

«Территория проектирования — это важный градостроительный узел, связывающий деловой, культурный и рекреационный центры. Она встречает на въезде в Барнаул и провожает из города. Рядом расположены несколько храмов, парк, набережная, Старый базар и другие объекты общественной и общественно-деловой застройки», — объясняет архитектор.

Было принято решение оставить две башни, а не объединять их в одну. Иначе ЖК рисковал превратиться в монолитную стену. Их установят на ступенчатую стилобат-платформу до высоты третьего этажа, тем самым создав эффект «парения в воздухе». В стилобатной части планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад.

Проект жилого комплекса, который планируется возвести на месте бывшего Речного вокзала. Девелоперская компания «СЕЛФСТРОИТ». Проект жилого комплекса, который планируется возвести на месте бывшего Речного вокзала. Источник: Девелоперская компания «СЕЛФСТРОИТ». Новый проект ЖК на месте Речного вокзала Предоставлено altapress.ru

Количество этажей значительно сократили от первоначального замысла — с 44-х до 27. По словам архитектора, это оптимальная высота, которая не будет противоречить общему облику города.

«В целом историческая часть города низкоэтажная. Но непосредственно вблизи с объектом есть несколько «высоток» - это ЖК «Аквамарин» и среднеэтажное здание бизнес-центра «Парус». Так что наблюдаем тенденцию к многоэтажной застройке».

Этажность стилобата – 3 этажа. Этажность зданий – 27 этажей. Площадь здания – 66 290 кв. м. Количество квартир – 462. В башне “А” – 229 квартир, в башне “Б” – 233. Количество жителей – более 1 тыс. человек.

Объединение набережной и ЖК

Юрий Захаров сделал акцент на объединении территорий жилого комплекса и набережной. По задумке архитектора, комплекс должен стать продолжением речного фасада Барнаула. «Важно создать новую связь «Город — Здание — Набережная», – подчеркнул он.

Чтобы горожане могли беспрепятственно проходить к реке, в стилобатной части комплекса сделали сквозные пролеты. «Фактически мы разрезали стилобат и сделали проход на набережную в виде ворот. Так здание не загораживает путь к объекту, а, наоборот, приглашает», — рассказывает архитектор.

На набережной разместят скамейки, освещение, а также кассы Речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом. У заказчика есть все разрешительные документы на постройку, уточняет Юрий Захаров.

Дополнительно на набережной появятся амфитеатр для культурных мероприятий и различные арт-объекты.

Проект жилого комплекса, который планируется возвести на месте бывшего Речного вокзала. Девелоперская компания «СЕЛФСТРОИТ». Новый проект ЖК на месте Речного вокзала Предоставлено altapress.ru Новый проект ЖК на месте Речного вокзала Предоставлено altapress.ru

Дизайн

Дизайн зданий также подвергся значительным изменениям. В первую очередь одну из башен повернули к жителям боком. По словам архитектора, это должно придать динамичности внешнему облику здания.

Башни решили выкрасить в два цвета: светло белый и терракотовый.

“Белый цвет нужен для того, чтобы здания сочетались с другой архитектурой на набережной: “Парусом” и “Аквамарином”. При этом мы не можем оставить ЖК без яркого акцента. Поэтому мы добавили кирпичный цвет, который поступенчато идет снизу вверх”, – рассказывает Юрий Захаров.

Новый проект ЖК на месте Речного вокзала Предоставлено altapress.ru

Инфраструктура

Вход в ЖК, а также в детский сад, офисы и фитнес-залы будет организован со стороны площади Баварина. А с набережной можно будет зайти в коммерческие помещения.

Парковочные места расположены перед ЖК, а под самим зданием запланирован подземный паркинг в два этажа: 25% мест предназначены для жильцов, а оставшиеся - для гостей, сотрудников офисов и общественных помещений.

Территорию перед зданием решено было отдать под зеленый паркинг. На “крыше” стилобат-платформы между двумя башнями сформировали пространство специально для жителей ЖК: с деревьями, скамейками и освещением.

В центре платформы сделали “воронку” – открытое пространство, в которое можно заглянуть с верхних этажей. По краям – детские площадки. Их расположили таким образом, чтобы они хорошо просматривались из окон. А спортивные площадки, наоборот, запланировали подальше от окон, чтобы шум не мешал жителям.

Новый проект ЖК на месте Речного вокзала Предоставлено altapress.ru

При разработке проекта также учли расположение школ и детских садов, они находятся в 500 м от объекта, в 15 минутах езды. Комитет по образованию подтвердил, что в них есть места для детей, подчеркнул Юрий Захаров.

Решение градсовета

Новый проект вызвал бурное обсуждение среди экспертов градсовета. Звучали как слова одобрения, так и замечания. В том числе эксперты выразили беспокойство, что ЖК охватывает общественную территорию, “те территории, которые нужны городу”. Также звучали предложения построить вместо ЖК общественный объект.

По итогу проект поддержали с условием исправления недочетов в рабочем порядке. Но разрешение на строительство ЖК еще предстоит получить — в 2023 году государственную экспертизу проект не прошел.

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