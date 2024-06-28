С парком, амфитеатром и "воронкой". Каким будет новый ЖК на месте Речного вокзала

Проектирование здания
После замечаний градсовета в 2023 году разработчик нового проекта — архитектурное бюро «Pergaev Bureau» — значительно пересмотрел концепцию ЖК. По словам главного архитектора Юрия Захарова, учитывали территориальный, архитектурный и исторический контекст, чтобы гармонично вписать новый объект.
«Территория проектирования — это важный градостроительный узел, связывающий деловой, культурный и рекреационный центры. Она встречает на въезде в Барнаул и провожает из города. Рядом расположены несколько храмов, парк, набережная, Старый базар и другие объекты общественной и общественно-деловой застройки», — объясняет архитектор.
Было принято решение оставить две башни, а не объединять их в одну. Иначе ЖК рисковал превратиться в монолитную стену. Их установят на ступенчатую стилобат-платформу до высоты третьего этажа, тем самым создав эффект «парения в воздухе». В стилобатной части планируют разместить фитнес-залы, рестораны, офисы и новый детский сад.
Количество этажей значительно сократили от первоначального замысла — с 44-х до 27. По словам архитектора, это оптимальная высота, которая не будет противоречить общему облику города.
«В целом историческая часть города низкоэтажная. Но непосредственно вблизи с объектом есть несколько «высоток» - это ЖК «Аквамарин» и среднеэтажное здание бизнес-центра «Парус». Так что наблюдаем тенденцию к многоэтажной застройке».
Этажность стилобата – 3 этажа.
Этажность зданий – 27 этажей.
Площадь здания – 66 290 кв. м.
Количество квартир – 462. В башне “А” – 229 квартир, в башне “Б” – 233.
Количество жителей – более 1 тыс. человек.
Объединение набережной и ЖК
Юрий Захаров сделал акцент на объединении территорий жилого комплекса и набережной. По задумке архитектора, комплекс должен стать продолжением речного фасада Барнаула. «Важно создать новую связь «Город — Здание — Набережная», – подчеркнул он.
Чтобы горожане могли беспрепятственно проходить к реке, в стилобатной части комплекса сделали сквозные пролеты. «Фактически мы разрезали стилобат и сделали проход на набережную в виде ворот. Так здание не загораживает путь к объекту, а, наоборот, приглашает», — рассказывает архитектор.
На набережной разместят скамейки, освещение, а также кассы Речного вокзала и трап, который позволит пользоваться водным транспортом. У заказчика есть все разрешительные документы на постройку, уточняет Юрий Захаров.
Дополнительно на набережной появятся амфитеатр для культурных мероприятий и различные арт-объекты.
Дизайн
Дизайн зданий также подвергся значительным изменениям. В первую очередь одну из башен повернули к жителям боком. По словам архитектора, это должно придать динамичности внешнему облику здания.
Башни решили выкрасить в два цвета: светло белый и терракотовый.
“Белый цвет нужен для того, чтобы здания сочетались с другой архитектурой на набережной: “Парусом” и “Аквамарином”. При этом мы не можем оставить ЖК без яркого акцента. Поэтому мы добавили кирпичный цвет, который поступенчато идет снизу вверх”, – рассказывает Юрий Захаров.
Инфраструктура
Вход в ЖК, а также в детский сад, офисы и фитнес-залы будет организован со стороны площади Баварина. А с набережной можно будет зайти в коммерческие помещения.
Парковочные места расположены перед ЖК, а под самим зданием запланирован подземный паркинг в два этажа: 25% мест предназначены для жильцов, а оставшиеся - для гостей, сотрудников офисов и общественных помещений.
Территорию перед зданием решено было отдать под зеленый паркинг. На “крыше” стилобат-платформы между двумя башнями сформировали пространство специально для жителей ЖК: с деревьями, скамейками и освещением.
В центре платформы сделали “воронку” – открытое пространство, в которое можно заглянуть с верхних этажей. По краям – детские площадки. Их расположили таким образом, чтобы они хорошо просматривались из окон. А спортивные площадки, наоборот, запланировали подальше от окон, чтобы шум не мешал жителям.
При разработке проекта также учли расположение школ и детских садов, они находятся в 500 м от объекта, в 15 минутах езды. Комитет по образованию подтвердил, что в них есть места для детей, подчеркнул Юрий Захаров.
Решение градсовета
Новый проект вызвал бурное обсуждение среди экспертов градсовета. Звучали как слова одобрения, так и замечания. В том числе эксперты выразили беспокойство, что ЖК охватывает общественную территорию, “те территории, которые нужны городу”. Также звучали предложения построить вместо ЖК общественный объект.
По итогу проект поддержали с условием исправления недочетов в рабочем порядке. Но разрешение на строительство ЖК еще предстоит получить — в 2023 году государственную экспертизу проект не прошел.
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