С тактичной подсветкой. В Барнауле одобрили эскиз дома в митинговавшем частном секторе

Со второго раза градостроительный совет в Барнауле согласовал строительство дома на ул. Юрина, 118д. Застройщик договорился с ближайшими соседями, что те отдадут участки взамен на квартиры в новостройке. О том, что планируют строить расскажем в материале altapress.ru.

Частный вопрос

С предыдущего заседания дом подрос. Ранее на участке «ДС-Инвестстрой» хотел возвести 10-этажку, теперь 14-этажку. Связано с тем, что за это время к участку успели присоединить выкупленные территории. В будущем он может еще вырасти.

«С владельцами двух участков с северной стороны заключили договор намерений о том, что они готовы в доме получить квартиры взамен территорий, которые мы присоединим. Это на перспективу», - отметил архитектор Владимир Золотов. – Проходили обсуждения, встречи – соседи не против объекта».

Как подчеркнул архитектор, администрация официально выдала генеральный план земельного участка на зону многоквартирной застройки Ж1.

В прошлый раз решение строить дом на этом месте бурно обсуждалось. Главный архитектор края Виктор Четошников напоминал о том, что в 2019 году с принятием нового генплана территория этого микрорайона изменила назначение — с Ж4 на Ж1, то есть с индивидуальной застройки на многоэтажную. И жители узнали об этом только в 2021 году. Начались протесты с требованиями вернуть все назад.

Для микрорайона давно разработан эскизный проект планировки, в котором место индивидуальных домов заняли здания повыше. Тем не менее, сейчас разрабатывают новый генплан, где этим территориям намерены вернуть прошлое назначение.

Концепция: эскиз застройки квартала в границах ул. Юрина, Новороссийской, Северо-Западной и проезда Цветочного. Мастерская Золотова Концепция: эскиз застройки квартала в границах ул. Юрина, Новороссийской, Северо-Западной и проезда Цветочного. Мастерская Золотова

Детали

Во дворе — площадки для спорта и детских игр. Чтобы отделить его от улицы и частного сектора, решили поставить прозрачный металлический забор (на эскизах – глухой кирпичный). Часть площадок для отдыха взрослых расположены на кровле пристроенного магазина.

Въезд во двор будет с ул. Танковой. С Новороссийской – в подземную парковку.

Первый и второй этаж предназначены под объекты общественного назначения. Последний, четырнадцатый – под технические помещения.

Чтобы не мешать жителям частной застройки, на фасадах будет «тактичная» подсветка.

Некоторым не понравилась простота исполнения дома.

Проект дома на ул. Юрина, 118д. Мастерская Золотова

«Рядовая секция на углу. Почему такое решение?», - спросил архитектор Сергей Шадрин.

«Фасад торца в сторону угла активнее, плюс здание само по себе акцентное за счет высоты - и без башенок на углу, - ответил Владимир Золотов. - Доклад на эскизной стадии – цветовой решение будет дорабатываться».

Член градостроительного совета Сергей Боженко оценил проект, сказав, что он отвечает основным требованиям и задает масштаб будущей застройке, отличной от той, что была в 1950-1960-е годы.

Председатель комитета по строительству города Антон Воробьев порекомендовал увеличивать подземную парковку второй уровень и выделить фасад на уровне первого-второго этажа.

2,8 тыс. кв. м – площадь участка;

1,1 тыс. кв. м – площадь застройки;

5 тыс. кв. м – площадь дома.

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