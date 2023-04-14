В Барнауле хотят построить квартал с многоэтажками там, где планируют оставить частный сектор

На градсовете рассмотрели проект 10-этажного дома на ул. Юрина 118д. Ожесточенные споры у экспертов вызвал не объект, а набросок квартала, где он должен появиться. Что с этой территорией не так и почему стройку хотели бы приостановить до появления нового генплана Барнаула, расскажет altapress.ru.

Реальность и перспективы

«АрхИ Групп» и «Мастерская Золотова» подготовили проект многоквартирного дома на ул. Юрина, 118д. Он должен расположиться в частном секторе. Там, где застройщик «ДС-Инвестстрой» желает создать квартал в границах ул. Юрина, Новороссийской, Северо-Западной и проезда Цветочного.

Перед тем как позволить пройти градсовет одному объекту, профильный комитет предложил сделать эскиз всей застройки квартала. В данном случае с детским садом, окруженным многоэтажками.

И все бы ничего. Только появиться он должен в «горячей точке».

Главный архитектор края Виктор Четошников напомнил о том, что в 2019 году с принятием нового генплана территория этого микрорайона изменила назначение — с Ж4 на Ж1, то есть с индивидуальной застройки на многоэтажную. И жители узнали об этом только в 2021 году. Начались протесты с требованиями вернуть все назад.

«Было 4 тыс. заявлений от жителей поселка Осипенко и окрестностей», — вспоминает член совета Евгений Носенко.

В Барнауле прошел митинг в защиту частного сектора. Дмитрий Лямзин.

Сейчас согласование проходит новый генплан, в котором учли замечания и вернули территории прошлое назначение. Если его примут, строить многоэтажные дома здесь снова станет невозможно.

Виктор Четошников предложил отложить решение до тех пор, пока не ситуация не станет однозначно ясной.

«С одной стороны, есть действующий документ, где территория относится к Ж1. Но также есть понятные и реальные перспективы, — сказал эксперт. — Я бы внес мораторий на принятие решений в частях, которые имеют очевидные противоречия в действующей редакции генплана и в будущей».

Боевая готовность

Автор Владимир Золотов заметил: это всего лишь эскиз, на основе которого может появиться проект планировки, что нормальная практика. «Мы знаем, сколько по городу было сделано подобных проработок до того, как был сформирован участок», — сказал он.

Архитектор настаивает на том, что сейчас у них на руках есть градостроительный план земельного участка для проектирования жилого дома, и команда имеет право дать предложение. «Стоит зона Ж1, земля в собственности. Сейчас работу можно рассматривать — будет ли там Ж4 или нет», — сказал Золотов.

Эскиз проекта дома на ул. Юрина , 118д. Мастерская Золотова

К тому же, присутствующий на заседании заказчик уверил, что лично посетил каждый дом, куда смог попасть, и узнал мнение жителей.

«Кто-то живет старыми переживаниями, но основная масса желает переехать из лачуг, изменить состояние жизни за счет застройщика, — сказал он. — Есть там и порядка шести комфортабельных коттеджей, но, если дать те суммы, которые их владельцы желают, проблем нет. Мы готовы расселить эти участки».

Евгений Носенко выразил сомнение: «Верите ли вы в то, что соберете в единый участок шесть хороших коттеджей и порядка 25 скромных домов? Если сделаете только один дом, который сейчас представили, появится градостроительный коллапс и социальная напряженность».

«Мы готовы. У нас есть опыт: работая в „Регионстрое“ занимался ул. Гущина, где вполне успешно справились с расселением, сейчас там красивые дома. Проблем в этой локации не вижу. Банки готовы нас частично финансировать приобретение земель», — ответил застройщик.

Концепция: эскиз застройки квартала в границах ул. Юрина , Новороссийской , Северо-Западной и проезда Цветочного. Мастерская Золотова

Нашли в эскизе планировки и положительные моменты. «Понравилось, что автор акцентировал высотой углы и пересечения улиц, сохранил существующие переулки со всей инженерной инфраструктурой — именно такой подход позволяет поэтапно реализовывать проектные предложения на будущее», — заметил Сергей Боженко, замдиректора учреждения «Архитектура города Барнаула». Евгений Носенко похвалил облик представленной многоэтажки.

Первый проект

Итак, первым в предполагаемом квартале планируют построить 10-ти этажный дом, который вместит в себя 81 квартиру. Он будет находиться у пересечения ул. Юрина и ул. Новороссийской.

Эскиз проекта дома на ул. Юрина , 118д. Мастерская Золотова

Во дворе — площадки для спорта, детских игр и отдыха взрослых. Чтобы отделить его от улицы и частного сектора, проектировщики решили по всей территории поставить прозрачный забор с кирпичными вставками и вечерней подсветкой. На время, пока квартал будет развиваться.

Запроектировали и подземные парковки.

Некоторых членов градсовета озадачило то, что под дом не сформирован даже участок — его часть заказчику пришлось докупать. А имеющийся ГПЗУ относится к проекту, который и вовсе не предполагал объединения территорий.

Заказчик отметил, что уже выкупил необходимый для строительства многоэтажки участок, юристам осталось лишь присоединить его к основному.

Эскиз проекта дома на ул. Юрина , 118д. Мастерская Золотова

«Давайте на совете рассматривать объекты, по которым уже готовы документы», — заметила Наталья Кан, руководитель мастерской «Призма».

Что решили

Председатель совета Андрей Федоров предложил придерживаться действующего градостроительного плана, но при этом не забывать о пожеланиях жителей микрорайона.