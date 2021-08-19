С видом на озеро. Как в алтайском селе построили Дом культуры, которому позавидует любой город

Завьяловский район, знаменитый своими 330 озерами, пополнился еще одной достопримечательностью — обновленным Домом культуры, которому позавидует любой город региона. До официального открытия его смогли увидеть корреспонденты «СК».

По поручению президента

Дом культуры в Завьялове, как и во многих других райцентрах, находится в самом сердце села, рядом с главной площадью с неизменно «посеребренным» Лениным. Виды типичные для любого села, но есть одна деталь, которая делает место особенно красивым.

Напротив площади расположено огромное озеро с обустроенной набережной, новенькой детской и спортивной площадками. Водоем неофициально носит имя Домашнее — потому что его водами жители села всегда пользовались в хозяйственных нуждах.

Набережная в Завьялово Ирина Пергаева Набережная в Завьялово Ирина Пергаева Набережная в Завьялово Ирина Пергаева

На сверкающую от солнца гладь озера из Дома культуры открываются панорамные виды — в любом жилом комплексе за это бы брали дополнительную плату.

О культурном здании, расположенном рядом с озером с уютным названием, начальник отдела по культуре и туризму Завьяловского района Евгения Жарова рассказывает с любовью, как о родном доме. Показывая огромные бордовые кресла, спрятанные в углу от посторонних глаз, поясняет — эти «старые товарищи» больше не появятся в танцевальном зале, где они «жили» раньше.

Евгения Жарова Ирина Пергаева

— Всегда же так бывает, что когда дома сделаешь ремонт, оказывается, что диван и занавески тоже нужно следом менять, потому что они в интерьер уже не вписываются. Так же и у нас — ждем новую мебель, одежду сцены. Сейчас стараемся поскорее обжить наш Дом культуры, чтобы он стал по-настоящему уютным, гостеприимным, — говорит Евгения.

Подать заявку на капитальный ремонт в местной администрации решились после выступления президента Владимира Путина о поддержке объектов культуры. Глава Завьяловского района Николай Губерт сразу же распорядился заняться сметной документацией. Все данные для нее кропотливо собирали целый год.

— И когда по поручению главы государства распорядились выделить федеральные средства на строительство объектов во всех регионах России, у нас уже были готовы документы для участия в программе. Сегодня мы уже имеем отремонтированное здание, — рассказал Губерт.

Пятое измерение

Порог Дома культуры перешагивают две белокурые школьницы — зашли посмотреть, как теперь выглядит обновленное здание. Девочки признаются — они здесь частые гости. По выходным забегали смотреть мультфильмы, а по праздникам выступали на сцене с танцевальным коллективом школы искусств.

Из Дома культуры девчонки вышли с восхищенными глазами. «Все очень сильно изменилось, ничего не узнать!», — радостно поделились они.

В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева

Евгения Жарова показывает фотографии здания до ремонта. Его очертания, действительно, сложно угадать с первого взгляда. Кирпичную кладку у входа перекашивала трещина, внутри все в узнаваемых коричневых тонах, потолки — в желтых подтеках. Многочисленные тазики, разбросанные по всему Дому, были здесь привычным весенним атрибутом.

— Заходить сюда было страшно, казалось, что что-то упадет на голову. Неприятно было в таком здании принимать гостей, — рассказывает Жарова.

В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева

Чтобы избавить здание от всех недостатков, строители основательно разобрали его, оставив лишь остов несущих стен. Дом культуры буквально «нарастили», прибавив ему полноценный второй этаж вместо тесной коморки для киномеханика. Теперь туда могут подняться и зрители, чтобы занять места на балконе — до ремонта его тоже не существовало.

Обновилась «начинка» — появились современные системы освещения, пожаротушения, вентиляции, отопления. Зрительный зал теперь избавлен от духоты летом и холода — зимой.

За счет хитрой вентиляционной системы отапливаться он будет воздухом от прогретого проектора из кинобудки. В ДК надеются, что зимой коммунальные счета их приятно удивят.

В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева

На сцене пока что висят старые кулисы — их заменят на автоматизированные раздвижные, как только пройдет конкурс по закупкам. Зал, как и в целом все помещения здания, выполнен в стильной черно-белой цветовой гамме, с декором в виде клавиш пианино и с синими креслами. Из общего холла сюда ведет коридор с «дырчатыми» стенами — такие «соты» выполняют звукоизоляционную функцию.

Крышу подрядчик тоже видоизменил — вместо плоской «южной», на которой скапливался снег, сделал двускатную, решив проблему постоянных подтеков. У входа появился пандус, крыльцо застелили безопасным резиновым покрытием. Само здание «стянули» цельной цементной подушкой, чтобы стены, стоящие на зыбкой от соседства с многочисленными озерами почве, больше не «плавали».

В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева

Практически сохранив первозданную площадь, переформатированный Дом культуры удивительным образом стал просторнее, «оброс» новыми кабинетами, гримерными и комнатой звукозаписи, которых раньше не было. У 17 коллективов ДК наконец-то появились отдельные помещения для занятий.

— Нам выделили кабинет, где будут проходить встречи клуба ветеранов. Раньше отдельного помещения для него не было совсем. Сейчас там оформляем выставку декоративно-прикладного искусства, — говорит художественный руководитель Дома культуры Ольга Гладышева.

Единственное, чем пришлось пожертвовать строителям — это зрительские места. Несмотря на появление балкона, их количество сократилось с 265 до 200 мест — таковы строгие нормы пожарной безопасности.

В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева В Завьялово обновили Дом культуры Ирина Пергаева

Но самое главное — это то, что все работы подрядчик выполнил всего за полгода, с декабря по май. В июне проводилась приемка здания, в июле — пуско-наладочные работы и переезд.

Дом вверх дном

Ремонт можно начать, но закончить — невозможно. Кажется, в Завьялове эту фразу познали в полной мере.

Дом культуры — не первый объект, в котором провели капитальный ремонт. До него реконструировали детскую спортивную школу и библиотеку. Евгения Жарова признается — сразу после открытия за книгами в уютное пространство потянулась молодежь.

Библиотека в Завьялово Ирина Пергаева Библиотека в Завьялово Ирина Пергаева Библиотека в Завьялово Ирина Пергаева

В селе продолжают вести линию «самое лучшее — детям». По тому же нацпроекту «Культура» сейчас идет ремонт в детской школе искусств. В августе работы должны быть полностью завершены.

Расцвет села — во многом заслуга и ее жителей. Например, по программе поддержки местных инициатив в Завьялове в последние годы появились семь новых детских площадок.

Николай Губерт Ирина Пергаева Ремонт школы искусств в Завьялово Ирина Пергаева Ремонт школы искусств в Завьялово Ирина Пергаева

Изменения облика зданий и села в целом — одна из частей плана общего развития райцентра. Уютным Завьялово делают не только для местных жителей или туристов, но и для привлечения молодых специалистов.

— Можно все отремонтировать, но дальше в этом надо кому-то работать. Конечно, мы предполагаем, что комфортные условия притянут сюда новые кадры, — говорит глава района Николай Губерт.

Набережная в Завьялово Ирина Пергаева

Поэтому село продолжают благоустраивать. На будущий год здесь запланировали многомиллионный проект по очистке того самого озера Домашнее, чтобы, выйдя из Дома культуры после киносеанса или праздничного вечера, было еще приятнее прогуляться по набережной.

— Раньше самым красивым и современным объектом у нас была спортивная школа. А после того, как мы реконструировали другие здания, местные жители просят отремонтировать и ее. Так что снова готовим сметную документацию, ждем выступления Владимира Владимировича — попробуем обновить по федеральной программе и спортшколу, — поделился амбициозными планами глава района.