С высоты второго шпиля. Как выглядит Барнаул с «макушки» нового дома-гиганта за площадью Октября

«В ясную погоду отсюда видно Речной вокзал, поселок Силикатный и даже Новоалтайск», — рассказал нам работник стройки Алексей, с которым мы поднялись под самый шпиль жилищного комплекса «Столичный». Огромный дом возводит за площадью Октября компания «Селф». Корреспонденты altapress.ru первыми побывали на его самой высокой точке и посмотрели, как идет строительство.

Шпиль поставили на «Столичный» в конце декабря прошлого года, и он кардинально изменил вид на площадь Октября с пр. Строителей. Обычная высотка превратилась в яркий архитектурный акцент — не заметить ее невозможно.

Некоторые стали называть здание «барнаульским МИДом» — за его размеры, «сталинскую» стилистику и впечатление, которое оно производит. Когда едешь по пр. Строителей с вокзала, дом выглядит, не побоимся этого слова, эпично.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Любопытно, что на самой площади Октября эффект теряется: два шпиля — старый и новый — кажутся примерно одинаковыми по размеру, а значительная часть жилого комплекса «прячется» за старыми пятиэтажками и Молодежным театром.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Сейчас высотка серая, ее фасад планируется отделать штукатуркой и покрасить в желтый, белый и голубой цвета. Два нижних этажа отделают полимерными плитами из натурального гранита.

Параметры второго шпиля

Шпиль на ЖК «Столичный» изготовлен из металла. Он полый внутри и прикручен к основанию болтами и гайками. Уже скоро место крепления планируется забетонировать — для надежности.

Высота конуса — 20,5 метров, а с подставкой — 29,5 метров. Конструкцию устанавливали в два этапа — нижнюю, а затем верхнюю часть. Для сравнения — высота шпиля на пл. Октября — около 15 метров.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Высота двух зданий со шпилями тоже различается значительно — 74,5 метров у ЖК «Столичного» против 46 метров у гастронома.

Представитель компании «Селф» пояснил, что особенный уход конструкции не требуется — металл покрыт современной антикоррозийной защитной краской, стойкой к атмосферным воздействиям. Обследование шпиля рекомендуется проводить не реже одного раза в пять лет.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Вид на город со всех сторон

Самая высокая секция ЖК «Столичного», которую и венчает шпиль, еще не не сдана. Там ведутся строительные работы. Чтобы добраться до высшей точки здания, мы едем на техническом лифте 14 этажей — оранжевая кабинка с мутными от холода окнами перемещается вдоль фасада дома.

Еще девять этажей (всего их 23) пришлось идти пешком по лестницам. Стены между улицей и пролетами есть не везде, рабочие поставили деревянные перила — для безопасности.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Стройка — место повышенного риска. Несмотря на то что нам выдали каски и надежного сопровождающего, ощущался легкий стресс. Драматизма добавляла погода — морозец и пронизывающий ветер с мелкими снежинками.

На крыше 23 этажа метель чувствовалась значительно сильнее, чем на земле. У фотографа Анны Зайковой во время съемок отмерзали руки, а некоторые аккумуляторы для фотоаппарата отказывались работать.

Наш сопровождающий Алексей сетовал, что с погодой не повезло. Когда на улице ясно, город просматривается во все стороны на многие километры.

Нам же удалось увидеть только его центральную часть, некоторые удаленные высотки, и ближайшие районы частного сектора. Все остальное поглотила снежная мгла. Но мы все равно радовались, что успели до сильного бурана.

Как строят гигантский дом

ЖК «Столичный» — не самый высокий дом в Барнауле. По этому показателю ему не удалось «победить» 25-этажную «Аврору», которую построили в 2016 году на ул. Гущина за кардиоцентром — ее высота 97 метров. «Не дорос» он и до «Анастасии» на пр. Красноармейском — высота этого здания 86 метров.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Однако по площади «Столичный» пока что удерживает пальму первенства в городе — в нем более 46 тыс. кв. метров жилья (622 квартиры и пентхаусы). Многоэтажку возводят на месте бывшего завода «Лакт», площадь участка — около 2,5 гектаров.

Объект включает 12 блок-секций. В прошлом году четыре из них ввели в эксплуатацию. Сегодня на двух блок-секциях ведется кирпичная кладка, на четырех других — внутренние сантехнические и электромонтажные работы, установка дверей и окон. Также строится трехуровневая подземная стоянка на 486 машиномест.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

На проекте задействовано около 180 рабочих и 10 инженеров. Сейчас им не позавидуешь. Двор жилищного комплекса завалило снегом, как и весь город. Мужики в теплых куртках, шапках и мощных сапогах, стоя в снегу почти по пояс, откапывают тропинки — чтобы другие могли перемещаться по стройке.

На площадке есть теплые вагончики для обогрева. Мы с Аней за пару часов прогулки по объекту, воспользовались ими дважды. Рабочие смотрели на нас с изумлением и подшучивали: мы, очевидно, не вписывались в их суровую реальность.

Большинство квартир в жилищном комплексе уже раскупили, следует из информации на его сайте. Дом планируется сдать в эксплуатацию осенью 2020 года.

ЖК «Столичный». Вид на жилищный комплекс и Барнаул. Анна Зайкова

Какие вопросы есть к ЖК «Столичному»

Строительство «Столичного» — безусловно, значимое событие в жизни Барнаула. Еще на стадии планирования к нему возникало два серьезных вопроса.

Не станет ли новый шпиль «конфликтовать» с символом города?

Справится ли инфраструктура центральной части Барнаула с повышенной нагрузкой?

Мнение по первому вопросу уже может для себя составить любой барнаулец, увидев дом и площадь.