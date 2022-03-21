Самородки с кулак: в Алтайском крае продают золотой прииск с многообещающими запасами

Суммарная площадь четырех смежных участков предприятия по добыче золота составляет 12 га. Недвижимость находится в Чарышском районе Алтайского края.
Как отмечается в объявлении, по данным геологоразведки компании «ЗапСибГеология» суммарные прогнозные ресурсы россыпного золота на участках составляют 307,4 кг.
«Мощность торфов колеблется от 1,35 м до 7,8 м, песков от 0,4 м до 0,8 м, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу от крупного, хорошо окатанного, до весьма мелкого», — отмечает автор текста.
Уточняется, что в ходе разработок соседних месторождений золотодобытчикам попадались самородки весом до 1,5 кг. Не исключено, что выставленный на продажу участок может принести не менее весомый «улов».
Владелец готов передать новому хозяину не только документы на участок, но и геологические карты. Все необходимые свидетельства, кадастровые паспорта и межевые планы также имеются в полном объеме.
Отметим, что на фоне антироссийских санкций и дестбилизации мировой экономики, курс золота начал расти. Так, с 24 февраля по 5 марта стоимость грамма ценного металла поднялась с 4,7 тыс. рублей до 6,6 тыс. рублей. Согласно данным Сбербанка, сегодня грамм золота можно продать за 5,9 тыс. рублей.