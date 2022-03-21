21 марта
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Недвижимость

Самородки с кулак: в Алтайском крае продают золотой прииск с многообещающими запасами

Большую с золотым прииском в Алтайском крае выставили на продажу на сайте «Авито». Автор объявления уверяет: по данным геологоразведки, ресурс территории превышает 3 тонны «презренного» металла. По предварительным прогнозам, вес отдельных самородков может достигать 1,5 кг. Владелец оценил предприятие в 28 млн рублей.

Золотой самородок.
Золотой самородок.
Pixabay.com.

Суммарная площадь четырех смежных участков предприятия по добыче золота составляет 12 га. Недвижимость находится в Чарышском районе Алтайского края.

Как отмечается в объявлении, по данным геологоразведки компании «ЗапСибГеология» суммарные прогнозные ресурсы россыпного золота на участках составляют 307,4 кг.

«Мощность торфов колеблется от 1,35 м до 7,8 м, песков от 0,4 м до 0,8 м, среднее содержание золота достигает 1,494 г/куб. м и выше, местами до 7,9 г/куб. м. Золото по составу от крупного, хорошо окатанного, до весьма мелкого», — отмечает автор текста.

Уточняется, что в ходе разработок соседних месторождений золотодобытчикам попадались самородки весом до 1,5 кг. Не исключено, что выставленный на продажу участок может принести не менее весомый «улов».

В Чарышском районе Алтайского края за 28 млн рублей продается золотой прииск.
В Чарышском районе Алтайского края за 28 млн рублей продается золотой прииск.
«Авито».

Владелец готов передать новому хозяину не только документы на участок, но и геологические карты. Все необходимые свидетельства, кадастровые паспорта и межевые планы также имеются в полном объеме.

Отметим, что на фоне антироссийских санкций и дестбилизации мировой экономики, курс золота начал расти. Так, с 24 февраля по 5 марта стоимость грамма ценного металла поднялась с 4,7 тыс. рублей до 6,6 тыс. рублей. Согласно данным Сбербанка, сегодня грамм золота можно продать за 5,9 тыс. рублей.

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