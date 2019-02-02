Сбербанк продает последний магазин «5 Элемент» в Барнауле

Сбербанк завершает распродажу магазинов бытовой техники «5 Элемент» в Барнауле, которые были у него в залоге. Помещение на ул. Мало-Тобольской, 20 предлагают за 8,6 млн рублей, следует из объявления на «Авито».

На продажу выставлен магазин, расположенный в историческом центре Барнаула. Площадь — 2,2 тыс кв.м. В здании располагается комитет по управлению муниципальной собственностью и офисы коммерческих организаций. В торговых залах демонтировано оборудование.

Помещение магазина планирует продать через электронные торги 11 марта. Чтобы поучаствовать в них, нужно подать заявку в период со 2 февраля по 11 марта. Место проведения торгов: электронная площадка «Центр дистанционных торгов». Специалисты Сбербанка готовы проконсультировать тех, кто не имеет опыта участия в подобных торгах.

Напомним, что сеть магазинов «5 Элемент» развивала компания «Росбыттехника», которую в 2017 году по иску Сбербанка признали банкротом. Кредитор выставил на продажу десять магазинов, в том числе пять с земельными участками в Барнауле. Первоначальная общая сумма составляла примерно, 216 млн рублей.

По данным сервиса 2ГИС в Барнауле остался один магазин «5 Элемент» на ул. Попова.