4 ноября
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Недвижимость

Сбой в матрице. В Барнауле за 5,15 млн рублей продают «двушку», полную ковров-близнецов

Двухкомнатную квартиру, в которой больше четырех ковров, продают на пр. Ленина, 165 (1) в Барнауле. Ее стоимость — 84,426 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,15 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», здесь «хорошая звукоизоляция и отличная планировка».

"Двушку" с коврами-близнецами продают за 5,15 млн рублей на пр. Ленина в Барнауле.
"Двушку" с коврами-близнецами продают за 5,15 млн рублей на пр. Ленина в Барнауле.
"Авито".

Площадь «двушки» составляет 61 кв. м. Она находится на втором этаже кирпичной «четырехэтажки».

В квартире множество похожих ковров. Несколько из них висят на стенах. Кроме того есть диван, кровать и кухонный гарнитур. Уточняется, что вся мебель и техника достанется новому собственнику.

«Срочных вложений не требуется. Состояние <…> позволит заехать сюда сразу», — говорится в объявлении.

Санузел — совмещенный. В нем установлена ванна, а также висит зеркало.

На территории дома, где предлагают недвижимость, оборудованы детская площадка и парковка.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта.

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