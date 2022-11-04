Сбой в матрице. В Барнауле за 5,15 млн рублей продают «двушку», полную ковров-близнецов

Площадь «двушки» составляет 61 кв. м. Она находится на втором этаже кирпичной «четырехэтажки».
В квартире множество похожих ковров. Несколько из них висят на стенах. Кроме того есть диван, кровать и кухонный гарнитур. Уточняется, что вся мебель и техника достанется новому собственнику.
«Срочных вложений не требуется. Состояние <…> позволит заехать сюда сразу», — говорится в объявлении.
Санузел — совмещенный. В нем установлена ванна, а также висит зеркало.
На территории дома, где предлагают недвижимость, оборудованы детская площадка и парковка.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, аптеки, магазины и остановки общественного транспорта.