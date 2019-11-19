Счастливы вместе! Союз риэлторов Барнаула и Алтая сегодня отмечает 22 года

22 года общественной организации
Общественная организация «Союз риэлторов Барнаула» появилась благодаря усилиям неравнодушных энтузиастов 19 ноября 1997 года. Они собрались вместе, чтобы работать по честным правилам на цивилизованном рынке и защищать свои интересы.
В 2010 году общественная организация преобразовалась в некоммерческое партнерство, а спустя три года получила статус саморегулируемой. Это открыло для нее новые возможности.
В этот период к союзу присоединились соседи — Республика Алтай.
Дмитрий Дворядкин,
президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая:
22 года — это существенный и солидный срок для любой общественной организации. Это значит, что мы состоялись не на словах, а на деле, обрели общие ценности и идеи. И продолжаем расти дальше!
33 агентства недвижимости в пяти городах
Сегодня в «Союзе риэлторов Барнаула и Алтая» состоят 33 агентства из пяти городов двух регионов: Барнаула, Бийска, Новоалтайска, Белокурихи и Горно-Алтайска. Все они сертифицированы по стандартам Российской гильдии риэлторов.
В планах у союза расширение географического списка. Начать сотрудничество планируется и с другими городами Алтайского края: Рубцовском, Славгородом, Алейском, Заринском и др.
Междугородные агентства плотно сотрудничают между собой. Если человек из Бийска обратится в агентство союза с целью переезда в Барнаул или Горно-Алтайск, он может быть уверен, что получит качественную услугу и ему обязательно подберут лучшее жилье.
Агентства не только сотрудничают, но и дружат между собой: регулярно встречаются на слете риэлторов, спортивных и образовательных мероприятиях, проводимых союзом.
Более 600 высококвалифицированных сотрудников
Сотрудники агентств, состоящих в союзе, — это грамотные и успешные специалисты, которые на постоянной основе, бесплатно или льготно повышают свою квалификацию.
Любой риэлтор союза всегда в курсе нововведений в законодательстве, новых веяний ипотечного кредитования и развития рынка недвижимости в целом.
Дмитрий Дворядкин,
президент «Союза риэлторов Барнаула и Алтая»:
Мы работаем по принципу качественного нетворкинга. Например, не каждое агентство может позволить себе привезти бизнес-тренера за 150−300 тысяч рублей для обучения своих сотрудников. А наш союз — может.
Получается, что наши агентства снижают расходы на повышение квалификации и одновременно увеличивают свои доходы.
Страховка в 32 млн рублей
В 2014 году организация воспользовалась страхованием. Ответственность агентств недвижимости застрахована на 32 млн рублей. Это означает, что в случае непредвиденных ситуаций любой ущерб будет возмещен клиенту.
Дмитрий Дворядкин,
президент «Союза риэлторов Барнаула и Алтая»:
Защита интересов членов союза — наша первоочередная задача. Нам важно, чтобы каждое агентство, приходя к нам, только увеличивало свои доходы и количество сделок.
Как единый большой партнер, мы консолидируем свои усилия для застройщиков и банков и получаем от них значительную отдачу, в том числе в денежном эквиваленте.
Уважаемые коллеги, поздравляю вас! Расширения географии, совершенствования сервиса!