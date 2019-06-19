Счастливое спасение. Как риэлторы не дали продать однушку по липовой доверенности

Недавно в Уфе пытались продать однокомнатную квартиру по липовой, хотя и нотариально заверенной доверенности. Ситуация разрешилась благополучно благодаря привлеченному агентству недвижимости, рассказал знакомый с ней Дмитрий Дворядкин , президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая. «Подобные случаи подтверждают: профобъединение повышает качество услуг», — уверен он. Накануне входящие в союз агентства прошли сертификацию в Российской гильдии риэлторов. Несправившихся пришлось исключить.

— Дмитрий Анатольевич, что произошло в Уфе?

— Мой знакомый купил квартиру, но оказалось, что нотариальная доверенность на продажу была поддельной. Агентство, которое проводило сделку, входило в профобъединение и было застраховано, поэтому он смог получить свои деньги обратно.

Дмитрий Дворядкин. Анна Зайкова.

— В Барнауле возможны подобные случаи?

— Сделки с недвижимостью всегда будут привлекать мошенников. Также не исключены ошибки риэлторов. Поэтому у членов Союза риэлторов Барнаула и Алтая есть страховка на 32 млн рублей. Она покрывает случаи, когда клиент лишается права собственности на квартиру из-за ошибки риэлтора. Таких прецедентов в Алтайском крае не было, а вот Уфа столкнулась.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки. Дмитрий Лямзин.

Но наша задача — не допускать подобного, поэтому мы за компетентных риэлторов. Союз является членом Общественного совета при Росреестре, входит в Союз предпринимателей Алтайского края, Торгово-промышленную палату и Российскую гильдию риэлторов. Везде мы черпаем актуальную информацию. Накануне получили сертификат соответствия РГР.

— Что это значит на практике?

— Вы знаете: законы в России постоянно меняются, и это отражается на принципах оформления сделок и взаимодействия компаний на рынке. Как один человек может отследить все новшества, параллельно занимаясь сделками? Никак. Поэтому союз обучает сотрудников на тренингах, конференциях, мастер-классах, подтверждает знания аттестацией и сертификацией.

- Что представляет собой сертификация РГР?

— РГР требует, чтобы агентство соответствовало его стандартам. Например, чтобы в нем был юрист, ипотечный брокер и другие узкие специалисты. Чтобы был оформлен уголок потребителя, в том числе клиентам представлен типовой договор для ознакомления. Также сертификат может получить агентство с аттестованными руководителем и минимум двумя агентами. Документ действителен три года.

— Как проходит аттестация?

— Предусмотрен 30-часовой курс обучения для тех, кто слишком долго не повышал квалификацию. После сдается экзамен: директор за 50 минут отвечает на 80 вопросов, его сотрудники — на 50. Честно скажу, не все справляются с первого раза, потому что надеются только на свой опыт, а нужны еще и новые знания.

Это вполне прикладные вопросы. Например, какие сделки может совершать гражданин, которого суд ограничил в дееспособности из-за алкоголизма или наркомании. Или, например, могут ли правоустанавливающие документы содержать приписки, исправления, зачеркнутые слова.

— В этом году не все агентства Союза риэторов Барнаула и Алтая прошли сертификацию. Почему?

— В этом году в союзе состояло 36 компаний. По состоянию на 1 июня более 30 получили соответствующие документы. Несколько — застройщики, для которых сертификация не актуальна. Два агентства не подали заявку, хотя мы неоднократно оповещали их. Может быть, они растеряли свой штат, может, решили уйти с рынка. В любом случае мы не можем допустить, чтобы в союзе состояли компании, на компетентность которых мы не можем положиться.

Как организована сертификация?

Наталья Ковылина,

председатель Территориального органа сертификации при НП СРО «Союз риэлторов Барнаула и Алтая»:

— В этом году наш Территориальный орган сертификации РГР (ТОС) в очередной раз прошел аттестацию, которая позволяет нам сертифицировать агентства, их руководителей и сотрудников. Мы подтверждаем соответствие компаний стандартам гильдии.

Сегодня в Алтайском крае аттестовано 300 агентов. То есть за качество их работы может поручиться ТОС, Союз риэлторов Барнаула и Алтая, а также сам РГР. Но на рынке нашего региона работает более тысячи специалистов, компетентность которых не подтверждена. Полномочия РГР дают нам право сертифицировать и их, но пока компании не обращались. Возможно, они не знают о таком инструменте или не уверены, что пройдут тест.

Мы заинтересованы в том, чтобы повышать компетентность участников рынка недвижимости. Мы хотим не разделить его на плохих и хороших сотрудников, а лишь обеспечить качественные риэлторские услуги клиентам.