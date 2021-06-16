Сдается в аренду, но не сдает позиции. Барнаульский архитектор рассказал об уникальности здания «Книжного мира»

Объявление о том, что знаменитый «Книжный мир» на пр. Социалистический, 117-а сдается в аренду, появилось на сайте «Авито». В разное время здесь, помимо книжного магазина размещались кофейня, сувенирный магазин «Красный куб» и т. д. В 2021 году профиль здания может кардинально поменяться в зависимости от предпочтений будущего арендатора. Эксперты же отмечают, несмотря на это, здание так и останется уникальным архитектурным объектом вне времени и пространства.

Что достанется арендатору

Тем временем, будущему арендатору предлагают почти 4 тыс. кв. м полезной площади с трехметровыми потолками под любые нужды. Цена вопроса — 800 рублей за один «квадрат». Отдельным лотом выставлены 300 кв. м на четвертом этаже под общепит за 120 тыс. рублей в месяц.

«Книжный мир». Анастасия Жданова.

В здании два лифта на 52 человека, современное техническое оснащение, внутренние перегородки из каленого стекла Dorma, система вентиляции и кондиционирования на базе японских приточно-вытяжных установок, парковка на 50 автомобилей и многое другое.

«Книжный мир» в стиле модерн

Уникальное с точки зрения архитектуры здание приобрело привычный вид в 2006 году, после большой реконструкции. Новаторским проектом занимался барнаульский архитектор Александр Деринг.

«Для меня было важно разработать современное здание, вписаться в масштаб Социалистического проспекта, а также сделать объект максимально интересным и функциональным», — рассказал он.

Александр Деринг , архитектор , руководитель мастерской «Классика». Круглый стол «Город в городе». Белокуриха 2019. Анна Зайкова.

Задача усложнялась рамками реконструкции. Здание нужно было спроектировать так, чтобы максимально сохранить старое двухэтажное строение и «вписать» его помещения в новый объект.

К тому же, предполагалось, что «Книжный мир» будет лаконичным, но совершенно не похожим на другие здания Барнаула. Своей цели заказчик и архитектор добились. Объект был спроектирован с внутренним атриумом и стеклянными лифтами.

«Книжный мир». Анастасия Жданова.

«Планировалось, что перед каждым входящим должна открываться внутренняя структура „Книжного мира“. Нам совершенно не хотелось, чтобы посетители упирались в безликий холл с охранником и навигатором по этажам. Мы сделали все так, чтобы буквально с порога просматривалось все и сразу. Для этого была использована интересная планировка, большое количество стекла и прозрачный лифт. И это было сделано впервые», — пояснил Александр Деринг.

Архитектор добавил, что до сих пор здание остается уникальным представителем «концентрированного модерна» в архитектуре. Таким образом, здание всегда будет оставаться за рамками постоянно меняющейся моды. Оно будет актуально независимо от ее веяний.

На фрагменте карты хорошо видны три 12-этажные жилые высотки. 2 ГИС.

Не возведенный брат-близнец

Что же было на месте «Книжного мира» до реконструкции?

Когда-то на пр. Социалистический возвели композицию, состоящую из трех 12-этажных жилых высоток, построенных по ленинградской планировке. Кстати, по имеющейся информации, в каком-то из них жил один из главных архитекторов краевой столицы Виктор Казаринов.

Между жилыми зданиями построили два двухэтажных хозяйственных строения. В разное время здесь располагались магазины, в том числе электротовары. Сейчас в одном из них находятся магазины «Магнит», Fix-price и «Пит-Стоп».

Тротуарная плитка на пр. Социалистическом. barnaul.org

Объект по адресу пр. Социалистический, 117-а, где вырос «Книжный мир», выкупило частные лицо. Имя хозяина недвижимости было не известно, но altapress.ru удалось узнать, что это предприниматель Андрей Харченко. Именно он выступил заказчиком амбициозного и ультрасовременного на тот момент проекта Книжного мира.

В планах бизнесмена входила покупка и реконструкция второй хозяйственной постройки на пр. Социалистическом, 119-а.

Здесь должен был встать брат-близнец «Книжного мира», но с другим цветовым решением витражей. Александр Деринг отметил, что так удалось бы добиться композиционной преемственности. Но кризис не позволил завершить задуманное.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

«Импортный» след

Интересной деталью служит городская легенда, связанная с «Книжным миром».

Дело в том, что новаторский подход к строительству натолкнул горожан на мысль, что здание было спроектировано и построено крупной европейской компанией. На протяжении нескольких лет Александр Деринг с улыбкой слушал рассказы об «импортном» происхождении «Книжного мира».

При этом, барнаульцы были не совсем далеки от истины. Архитектор уверен, что до сих пор здание остается хорошим примером именно европейских стандартов качества. С этим связан интересный случай.

Вид на проспект Социалистический , слева располагался Лесопильный завод городской архив

Для фасада Книжного мира использовались немецкие витражи. Изначально они были тоньше. Однако, когда прибыла часть заказа и начался монтаж остекления, выяснилось, что стекла выгибаются от перепадов температуры и давления. Они не давали должного эффекта ровного зеркального отражения.

В ответ на вопрос о том, почему так произошло, производитель порекомендовал выбрать более толстые стекла, которые соответствуют европейским стандартам. Заказчик согласился. В итоге, в Барнауле появилось первое и, возможно, пока единственное здание, витражное остекление которого выполнено по всем заложенным стандартам.

Таким образом, кто бы ни заехал в модерновое барнаульское здание, оно вряд ли потеряет свой неповторимый внешний вид. «Книжный мир» будет оставаться вне времени и пространства.