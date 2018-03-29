"Селф" собирает публичные слушания по кварталу рядом с ТРЦ "Пионер"

На "публичке" будут обсуждать проект изменения планировки и межевания квартала 22:63:020616. По данным кадастровой карты, он расположен в границах проспектов Ленина и Калинина, а также улиц Пионеров и Профинтерна. Всего на нем 75 участков. Большая часть из них застроена ветхими малоэтажными домами. В квартале есть два памятника архитектуры регионального значения: жилой дом с магазинами на Ленина, 92 и административное здание на Ленина, 94.

К участку Шония подбирается уже несколько лет. Еще в 2015 году на "Школе успеха" в ИД "Алтапресс" он рассказал собравшимся, что планирует застраивать участок за новым рынком. Тогда он связывал это со строительством торгово-развлекательного центра "Пионер".

Нодар Шония,

гендиректор компании "Селф":

— Я вижу развитие этого микрорайона не только в открытии торгового центра "Пионер", но и в жилой застройке между улицами Пионеров и Профинтерна.

В 2016 году строитель подтвердил altapress.ru свои планы и рассказал, что расселяет дома между Новым рынком и площадью Октября для строительства жилья. Планировалось около 60 тыс. кв. м.

Один дом высотой шесть этажей в этом районе "Селф" уже успел сдать в эксплуатацию. Квартиры в нем раскупили быстро, отмечали риэлторы. Покупатели оценили район — в центре Барнаула рядом с уже действующей школой.

Когда пройдут публичные слушания

Публичные слушания по внесению изменений в проект межевания квартала 22:63:020616 пройдут 17 апреля в конференцзале проспекта Калинина, 116/2, 2 этаж. Чтобы участвовать в них, нужно прийти с паспортом и зарегистрироваться с 10:00 до 10:45.

Предварительно можно ознакомится с предложениями застройщика на Короленко,65, кабинет 415 (понедельник - четверг с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 17:00, пятница с 8:00 до 13:00 и с 13:48 до 16:00).

Что мы знаем о памятниках архитактуры

Памятники архитектуры на Ленина, 92 и 94 обветшали и нуждаются в реконструкции. По одному из них — Ленина, 92 — уже есть проект реконструкции, размещенный на сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края. Информации о реконструкции второго объекта нет.

Кроме того, для нового строительства рядом с памятниками архитектуры, застройщику нужно опираться на их зоны охраны, которые диктуют правила застройки рядом. Пока информации о подготовке этих документов на сайте госохраны нет.