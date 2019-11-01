Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру

Сердюков якобы переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Таким образом, семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров.
У Сердюкова остались три квартиры площадью 600 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что Сердюков и Васильева живут вместе и усыновили троих детей, пишет bfm.ru.
Сердюков был министром обороны в 2007—2012 годах, потом ушел в отставку. Был фигурантом скандала с хищениями в министерстве, но попал под амнистию. Васильева же получила реальный срок, но после домашнего ареста пробыла в СИЗО и колонии около месяца и была освобождена по УДО.