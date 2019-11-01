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Недвижимость

Сердюков и Васильева поделили знаменитую 15-комнатную квартиру

Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поделили знаменитую «15-комнатную» квартиру в Молочном переулке, которая состояла из пяти квартир, объединенных вместе, сообщает «МК».

"Я и Сердюков". Евгения Васильева, холст, масло.
"Я и Сердюков". Евгения Васильева, холст, масло.
www.facebook.com/Zhenyahomealone?fref=ts

Сердюков якобы переписал на отца Васильевой две из пяти квартир. Таким образом, семейство Васильевых занимает в доме 300 квадратных метров.

У Сердюкова остались три квартиры площадью 600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что Сердюков и Васильева живут вместе и усыновили троих детей, пишет bfm.ru.

Сердюков был министром обороны в 2007—2012 годах, потом ушел в отставку. Был фигурантом скандала с хищениями в министерстве, но попал под амнистию. Васильева же получила реальный срок, но после домашнего ареста пробыла в СИЗО и колонии около месяца и была освобождена по УДО.

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