30 января
﻿
Недвижимость

Шахматная доска: что за квартиру в интересном стиле продают в Барнауле за 13,9 млн рублей

Трешку с "шахматным" ремонтом продают в Барнауле за 13,9 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Сергея Семёнова, 14.

Шахматная квартира.
Шахматная квартира.
"Авито"

Общая площадь трешки 101 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 137 тыс. рублей.

Клaссическая трешка стоит в киpпичном дoме oт компании "Жилищная инициaтива".

Продавец отмечает, что вид из oкнa пpeкрасный. А внутри квартиры сделан интересный ремонт в шахматном стиле.

Стол, который располагается на кухне, сильно привлекает внимание. Гости не останутся равнодушными, ну а любителям шахматов точно должно зайти.

В спальне висит большой телевизор — можно отдохнуть после тяжелого дня. При этом в квартире также есть детская комната, оборудованная под девочку.

Кухню не нужно будет постоянно оттирать от грязных пятен, ведь она — черная.

Новым владельцам останется абсолютно все, даже посуда.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость