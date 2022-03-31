Симпатяга с «активным» силуэтом: что построят в Барнауле на месте пустующего ЖЭУ на Потоке

Новый жилой комплекс построят на Потоке на ул. 1-я Западная, 55-а. Проект здания единодушно одобрили на заседании градостроительного совета, состоявшегося в среду, 30 марта. Эксперты довольно высоко оценили объемно-планировочное и цветовое решение будущего объекта. Что именно понравилось заседателям и какие советы они дали автору — в материале altapress.ru.

Что известно об объекте

Новенькую восьмиэтажку с кирпичными фасадами планируют возвести неподалеку от Крытого рынка, на месте пустующего здания ЖЭУ и примыкающего к нему гаражного комплекса. Его хотят «посадить» внутри сформировавшегося жилого квартала, буквально под боком у которого разбиты две зеленые зоны: скверы «Химиков» и «Германа Титова».

Заказчиком проекта выступила компания «Доверие». Над эскизом трудился Владимир Золотов. Архитектор разработал планировку участка таким образом, чтобы к нему был обеспечен беспрепятственный доступ с любой стороны. Для этого был размежеван проезд внутрь квартала с его северной границы.

Визуализация проекта строительства жилого дома на ул. 1-я Западная , 55-а. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Дом рассчитан на проживание 122 человек. В нем будет просторный вестибюль и 64 одно-, двух- и трехкомнатных квартир общей площадью 3,7 тыс. кв. м. Под зданием построят подземный паркинг на 40 машиномест. Во дворе оборудуют гостевую парковку, рассчитанную на 10 автомобилей.

Согласно проекту, территорию благоустроят и засадят деревьями и кустарниками. Вопреки веяниям строительной моды, двор огораживать не планируют, он останется открытым. На территории дома появятся места для отдыха взрослых и детей.

Спортивная «коробка» и другие нюансы

Как отметили члены градостроительного совета, новый ЖК станет украшением старого квартала. Экспертам понравилось архитектурно-планировочное решение, которое «не вызывает отторжения» и цвет кирпичных фасадов.

Визуализация проекта строительства жилого дома на ул. 1-я Западная , 55-а. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«В отличие от окружающей застройки, наш дом выполнен в достаточно активном эмоциональном цветовом решении», — заметил Золотов.

Разработчик рассказал: для удобства жильцов нового и рядом стоящего домов торцы проектируемого здания сделали глухими. Более того, для той же цели заказчик готов заняться и близлежащей спортивной площадкой.

По словам архитектора, такое соседство может создать некую точку напряжения из-за грохота. Разработчики решили подстраховаться и предусмотрели меры по шумозащите. Борта «коробки» покроют прорезиненным материалом, со стороны нового дома создадут «зеленую» преграду, высадив крупномерные деревья.

Визуализация проекта строительства жилого дома на ул. 1-я Западная , 55-а. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Уверены, данные мероприятия создадут более комфортные условия проживания для будущих жильцов», — отметил Золотов.

Единственное, чего не предусмотрел автор — площадку для выгула домашних животных. Как отметили на заседании, данное требование в скором времени может стать обязательным для новых жилых комплексов. Золотов заверил экспертов, что обязательно найдет для домашних питомцев небольшой уголок на территории дома.

«Чем меньше острых углов , тем лучше»

Члены градсовета довольно лаконично обсудили представленный проект и практически не критиковали будущий дом. В основном, речь шла о плюсах застройки.

«На мой взгляд, автор рационально выполнил планировку дворового пространства. Хочется также отметить колористическое решение. Автор успешно использовал цвет для того, чтобы подчеркнуть внутреннюю структуру здания. Такой подход позволил создать активный силуэт жилого дома, что на сегодняшний день является большой редкостью», — поделился своим впечатлением бывший главный архитектор края Сергей Боженко.

Визуализация проекта строительства жилого дома на ул. 1-я Западная , 55-а. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

Руководитель Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин отметил, что архитектура объекта и градостроительное решение лично у него не вызывает отторжения. Вместо критики он лишь поделился пожеланием: избавить здание от трапецеидальной формы балконов.

«Архитектуру это не изменит, а жильцам будет гораздо удобнее. Люди только спасибо скажут», — подчеркнул Шадрин.

Визуализация проекта строительства жилого дома на ул. 1-я Западная , 55-а. Архитектурная мастерская Владимира Золотова.

«Чем меньше острых углов, тем лучше», — согласился с пожеланием автор проекта.

Депутат Барнаульской гордумы Евгений Носенко предложил заказчику выйти за границы пятна застройки и благоустроить большой двор самого квартала — в первую очередь, оживить его зелеными насаждениями.

Таким образом, члены рекомендательного органа одобрили эскизный проект будущей восьмиэтажки на Потоке практически без замечаний.