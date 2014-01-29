Систему контроля ветхого жилья создадут в России

Система контроля ветхого жилья появится в России — Минстрой прорабатывает соответствующие поправки в закон.

Они необходимы для создания системы технического учета домов, что позволит детально контролировать состояние жилищного фонда, пишут «Известия».

Система техучета необходима для повышения эффективности капитального ремонта, уточнили эксперты. Создание системы позволит скорректировать программы: появится возможность отдавать приоритет наиболее нуждающимся в капремонте домам. Это необходимо, чтобы уменьшить количество аварийных зданий и следить за расходами подрядчиков, пишет bfm.ru.

Поправки сейчас находятся на стадии проработки.