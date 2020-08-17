«Сказка» становится явью: в Барнауле завершится строительство кукольного театра

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление и распоряжение правительства региона о внесении изменений в краевую адресную инвестиционную программу и перечень мероприятий по капитальному ремонту (КАИП). Документом выделяются дополнительные средства на финансирование 55 стратегически важных проектов. Информация об этом размещена на официальном сайте минэкономразвития региона.

Таким образом общее количество задействованных в программах объектов вырастит до 314 (в рамках КАИП — 154, в рамках Мероприятий по капитальному ремонту — 160).

Стройка. Новостройки Барнаула. Анна Зайкова.

Кроме того, было увеличено и количество пусковых объектов. Планируется, что работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту на них завершатся до конца 2020 года. В новой редакции предусмотрено 217 таких объектов.

Продолжится реализация крупных объектов общекраевого значения. Минэкономразвития сообщает, что завершается строительство кукольного театра «Сказка», его открытие станет долгожданным событием для культурных барнаульцев.

Школа. Открытые источники в интернете.

Ведется реконструкция государственного художественного музея, высокими темпами строится поликлиника в квартале 2002а, а в Новоалтайске проводится реконструкция краевого противотуберкулезного диспансера.

Краевой художественный музей. Анна Зайкова.

Продолжится строительство детских садов и школ. Так, осенью 2020 года в Барнауле, в микрорайоне «Спутник», начнут строить новую школу на 550 мест. Работы будут вестись с привлечением федеральных средств в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, утвержденной правительством РФ.