Новое здание алтайского театра кукол «Сказка» строят быстро и в крепкий мороз

Новое здание театра кукол «Сказка» в Барнауле продолжаю строить даже в мороз до -30 градусов: строители стремятся не затянуть сроков сдачи объекта. Театр планируют открыть уже летом 2019 года, сообщают «Вести22».

Представитель подрядчика Сергей Зябкин отметил, что по строительным технологиям, работы должны останавливаться только в -30. При строительстве «Сказки» эти нормы стараются соблюдать: «Есть сроки, есть задачи поставленные, мы их стремимся выполнять». ПО контракту, подрядчик дол

Театра кукол быстро разобрали в январе 2018 года. С этого времени строители успели выполнять 40% самых сложных работ по строительство новой «Сказки».Через пару месяцев достроят коробку здания, а запустить трупу театра в новы дом уже в июле-2019.

Эскиз нового театра «Сказка». project-amt.ru

Новое здание будет почти в два раза больше предыдущего. При его строительстве пришлось использовать практически все известные технологии.

Вячеслав Пантелеев,

заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края:

И монолитные конструкции, и сборный железобетон, и кирпичная кладка, и металлические конструкции. И вот там, где узлы сопряжения, там, конечно, были небольшие недочёты, незначительные упущения проектные. Приходилось корректировать в процессе строительства.

В июне алтайский театр кукол «Сказка» обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре «Родина». В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей. В результате сумму «скостили» до 297 млн рублей.