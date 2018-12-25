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Недвижимость
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Новое здание алтайского театра кукол «Сказка» строят быстро и в крепкий мороз

Новое здание театра кукол «Сказка» в Барнауле продолжаю строить даже в мороз до -30 градусов: строители стремятся не затянуть сроков сдачи объекта. Театр планируют открыть уже летом 2019 года, сообщают «Вести22».

Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.
Строительство театра кукол "Сказка". Май 2018 года.
Дмитрий Лямзин

Представитель подрядчика Сергей Зябкин отметил, что по строительным технологиям, работы должны останавливаться только в -30. При строительстве «Сказки» эти нормы стараются соблюдать: «Есть сроки, есть задачи поставленные, мы их стремимся выполнять». ПО контракту, подрядчик дол

Театра кукол быстро разобрали в январе 2018 года. С этого времени строители успели выполнять 40% самых сложных работ по строительство новой «Сказки».Через пару месяцев достроят коробку здания, а запустить трупу театра в новы дом уже в июле-2019.

Эскиз нового театра &quot;Сказка&quot;.
Эскиз нового театра «Сказка».
project-amt.ru

Новое здание будет почти в два раза больше предыдущего. При его строительстве пришлось использовать практически все известные технологии.

Вячеслав Пантелеев,
заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края:

И монолитные конструкции, и сборный железобетон, и кирпичная кладка, и металлические конструкции. И вот там, где узлы сопряжения, там, конечно, были небольшие недочёты, незначительные упущения проектные. Приходилось корректировать в процессе строительства.

В июне алтайский театр кукол «Сказка» обрел временное пристанище в бывшем кинотеатре «Родина». В декабре 2016 года губернатор Алтайского края Александр Карлин раскритиковал подчиненных за излишнюю дороговизну проекта. Тогда на строительство нового здания театра предполагалось потратить более 400 млн рублей. В результате сумму «скостили» до 297 млн рублей.

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