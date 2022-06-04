4 июня
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Недвижимость

Сквер на месте снесенных киосков в Барнауле посвятят медикам

Сквер, который появится на месте снесенных самовольных построек на пересечении пр. Ленина и ул. Чкалова (рядом с АГМУ), будет посвящен врачам. Накануне там побывал глава города Вячеслав Франк и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

В Барнауле создадут сквер медиков.
В Барнауле создадут сквер медиков.
Михаил Полубедов

Ранее предполагалось, что это будет место отдыха для студентов, но власти поддерживают идею создания площадки, посвященной врачам, цитирует Франка «Вечерний Барнаул».

Глава минздрава добавил, что идея создания сквера, посвященного трудовой доблести врачей и всех медицинских работников обсуждалась давно и при поддержке медицинского сообщества разработана соответствующая концепция.

«Мы долго решали, где именно организовать такое место, было предложено несколько вариантов, и наш профильный университет — это то знаковое место, откуда начинает свои трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы очень рады, что городская администрация поддержала нашу инициативу. Мы примем самое активное участие в реализации данного проекта и окажем всестороннюю помощь», — обещал министр.

В сквере хотят установить памятный знак, посвященный врачам. Вероятно, он появится ко Дню медика в 2023 году.

А вот озеленение и благоустройство сквера могут успеть уже ко Дню города.

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