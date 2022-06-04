Сквер на месте снесенных киосков в Барнауле посвятят медикам

Ранее предполагалось, что это будет место отдыха для студентов, но власти поддерживают идею создания площадки, посвященной врачам, цитирует Франка «Вечерний Барнаул».

Глава минздрава добавил, что идея создания сквера, посвященного трудовой доблести врачей и всех медицинских работников обсуждалась давно и при поддержке медицинского сообщества разработана соответствующая концепция.

«Мы долго решали, где именно организовать такое место, было предложено несколько вариантов, и наш профильный университет — это то знаковое место, откуда начинает свои трудовой путь каждый медицинский работник, поэтому мы очень рады, что городская администрация поддержала нашу инициативу. Мы примем самое активное участие в реализации данного проекта и окажем всестороннюю помощь», — обещал министр.