Следком предъявил обвинение алтайскому экс-чиновнику, который «не докупил» жилья сиротам

Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями предъявили бывшему начальнику Регионального жилищного управления. Преступление выявили во время расследования уголовного дела по обвинению в халатности.

По данным следствия, в 2020 году исполняя должностные обязанности по освоению более 1,211 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот, обвиняемый распорядился проводить закупку только в крупных населенных пунктах края. В результате из жилье не приобрели больше чем для половины сирот — 401 человек из 757.

«При этом в его распоряжении имелись доведенные до РЖУ лимиты бюджетных обязательств в количестве, достаточном для полного исполнения указанных решений», — пишет СК.

Бывшему чиновнику предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим государственного учреждения вступившего в законную силу решения суда).

Сейчас следователи проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Зная, как устроена чиновничья вертикаль, трудно поверить в то, что свои решения начальник РЖУ не согласовывал с профильным министром, вице-губернатором и даже выше. Тем более, что вопрос о неудовлетворительном обеспечении жильем квартир-сирот был на особом контроле в администрации президента.