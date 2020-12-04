Слезы младенцев и перфекционистов. Топ-5 необычных крыш барнаульских коттеджей

5 место. Крыша набекрень
- Цена дома — 4,5 млн рублей
- Площадь дома — 95 кв. м.
- Площадь участка — 10 соток
- Адрес — пер. Конева, 99
Эта «серая мышка» из мира барнаульской недвижимости находится на Горе. Казалось бы, у двухэтажного коттеджа с сайта «Авито» простая двускатная крыша. Но, глядя на нее, перфекционисты плачут горькими слезами. Рука так и тянется к фотографии, чтобы поправить съехавшую кровлю.
С другой стороны, художника всякий может обидеть. У строителей, занимавшихся этой кровлей, наверняка были причины придать ей именно такой вид.
«Индивидуальный проект, интересный!», — особо подчеркивается в объявлении.
У дома есть несомненные плюсы. В частности, коммуникации, большие окна, открывающие прекрасный вид на город. На участке большая баня, рядом с ней находится бассейн, накрытый куполом, беседка и зоны отдыха. А еще есть подземный гараж и теплица.
4 место. Сказочный дом с простенькой кровлей
- Цена дома — 6,5 млн рублей
- Площадь дома — 174 кв. м.
- Площадь участка — 10 соток
- Адрес — пос. Ерестной (у санатория «Обь»)
Глядя на кирпичное строение, которое продается на сайте «Циан», глаз радуется, но недолго. С одной стороны, есть в нем что-то сказочное. С другой — весь антураж разрушает кровля из профнастила. А ведь сюда так и просится черепица.
Тем не менее, на характеристиках самого коттеджа это никак не сказалось. Он возведен профессиональными строителями из экологичного материала.
Здесь есть гостиная с действующим камином, у которого можно отдохнуть после рабочего дня, 4 комнаты, кладовая, тепловой узел и гараж. Большая веранда хорошо подойдет для вечеринок с друзьями. Там есть выход на балкон, откуда хорошо видны окрестности.
3 место. Коттедж с «прической» Спока
- Цена дома — 7,2 млн рублей
- Площадь дома — 140 кв. м.
- Площадь участка — 5 соток
- Адрес — ул. Литейная
Видимо, архитектор, который проектировал эту крышу, — фанат сериала «Стартрек». Коттедж, выставленный на «Авито», очень похож на легендарного героя киноэпопеи по имени Спок. Характерные прямые линии кровли с «челкой» вызывают стойкие ассоциации с вулканцем.
Но если серьезно, то дом под необычной крышей очень добротный и подойдет для большой семьи. Судя по количеству «жилых» квадратов, в двухэтажном строении тесно точно не будет.
В нем два входа. Он условно разделен на две половины. В каждой из них — спальни, кухня и санузел. На участке построены гараж, баня, теплица.
Коттедж построен рядом с центром Барнаула в тихом и зеленом районе. Магазины, школа и детский сад находятся в шаговой доступности. Удобная транспортная развязка.
2 место. Дом с рубленой крышей
- Цена дома — 9,9 млн рублей
- Площадь дома — 382 кв. м.
- Площадь участка — 10 соток
- Адрес — ул. Панкратова, 97
Просматривая это объявление на «Циан», невольно проникаешься уважением к хозяину дома. Сразу видно, словам он предпочитает только дело. Обычно такие люди подходят основательно ко всему, в том числе строительству собственного жилища.
Данный представитель выглядит добротно и очень брутально. Крыша темная с четкими линиями. Снизу кровля будто отрублена одним точным взмахом топора. Но вот с коробкой коттеджа явно случился промах. При геометрической правильности всех его элементов, одно окно все же «убежало». Почему? Проектировщику видней.
Что сказано о самом коттедже? Просто и без затей:
«Продам дом со всеми коммуникациями, стены шпаклеванные, есть гараж, имеется большой подвал».
1 место. Коттедж в кепи
- Цена дома — 15,8 млн рублей
- Площадь дома — 314 кв. м.
- Площадь участка — 7 соток
- Адрес — ул. Северо-Западная
Дорогой коттедж с сайта «Циан» уникален для Барнаула своим архитектурным решением. Он, как минимум, интересный. Да и крыша удивляет. Если взглянуть на кровлю со стороны центрального входа, то она напоминает козырек надвинутого на глаза кепи.
Дом кирпичный, двухэтажный с кухней, каминным залом сауной и бассейном.
А еще о доме в объявлении сказано следующее:
«Юридически чист как слеза младенца».
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