Слезы младенцев и перфекционистов. Топ-5 необычных крыш барнаульских коттеджей

Кровля — важный этап строительства любого дома. От ее качества и конструкции зависит уровень комфорта жильцов. Не менее важна и эстетическая составляющая, ведь крыша — это еще и визитная карточка строения. Иногда встречаются очень интересные решения. Altapress.ru собрал рейтинг самых небанальных примеров, встречающихся на рынке недвижимости Барнаула.

5 место. Крыша набекрень

Цена дома — 4,5 млн рублей

Площадь дома — 95 кв. м.

Площадь участка — 10 соток

Адрес — пер. Конева , 99

Серый коттедж с переулка Конева. «Авито».

Эта «серая мышка» из мира барнаульской недвижимости находится на Горе. Казалось бы, у двухэтажного коттеджа с сайта «Авито» простая двускатная крыша. Но, глядя на нее, перфекционисты плачут горькими слезами. Рука так и тянется к фотографии, чтобы поправить съехавшую кровлю.

С другой стороны, художника всякий может обидеть. У строителей, занимавшихся этой кровлей, наверняка были причины придать ей именно такой вид.

«Индивидуальный проект, интересный!», — особо подчеркивается в объявлении.

У дома есть несомненные плюсы. В частности, коммуникации, большие окна, открывающие прекрасный вид на город. На участке большая баня, рядом с ней находится бассейн, накрытый куполом, беседка и зоны отдыха. А еще есть подземный гараж и теплица.

4 место. Сказочный дом с простенькой кровлей

Сказочный дом в поселке Ерестной. «Циан».

Цена дома — 6,5 млн рублей

Площадь дома — 174 кв. м.

Площадь участка — 10 соток

Адрес — пос. Ерестной ( у санатория «Обь»)

Глядя на кирпичное строение, которое продается на сайте «Циан», глаз радуется, но недолго. С одной стороны, есть в нем что-то сказочное. С другой — весь антураж разрушает кровля из профнастила. А ведь сюда так и просится черепица.

Тем не менее, на характеристиках самого коттеджа это никак не сказалось. Он возведен профессиональными строителями из экологичного материала.

Здесь есть гостиная с действующим камином, у которого можно отдохнуть после рабочего дня, 4 комнаты, кладовая, тепловой узел и гараж. Большая веранда хорошо подойдет для вечеринок с друзьями. Там есть выход на балкон, откуда хорошо видны окрестности.

3 место. Коттедж с «прической» Спока

Дом с «челкой», построенный на ул. Литейная. «Авито».

Цена дома — 7,2 млн рублей

Площадь дома — 140 кв. м.

Площадь участка — 5 соток

Адрес — ул. Литейная

Видимо, архитектор, который проектировал эту крышу, — фанат сериала «Стартрек». Коттедж, выставленный на «Авито», очень похож на легендарного героя киноэпопеи по имени Спок. Характерные прямые линии кровли с «челкой» вызывают стойкие ассоциации с вулканцем.

Но если серьезно, то дом под необычной крышей очень добротный и подойдет для большой семьи. Судя по количеству «жилых» квадратов, в двухэтажном строении тесно точно не будет.

В нем два входа. Он условно разделен на две половины. В каждой из них — спальни, кухня и санузел. На участке построены гараж, баня, теплица.

Коттедж построен рядом с центром Барнаула в тихом и зеленом районе. Магазины, школа и детский сад находятся в шаговой доступности. Удобная транспортная развязка.

2 место. Дом с рубленой крышей

Коттедж , построенный на ул. Панкратова. «Циан».

Цена дома — 9,9 млн рублей

Площадь дома — 382 кв. м.

Площадь участка — 10 соток

Адрес — ул. Панкратова , 97

Просматривая это объявление на «Циан», невольно проникаешься уважением к хозяину дома. Сразу видно, словам он предпочитает только дело. Обычно такие люди подходят основательно ко всему, в том числе строительству собственного жилища.

Данный представитель выглядит добротно и очень брутально. Крыша темная с четкими линиями. Снизу кровля будто отрублена одним точным взмахом топора. Но вот с коробкой коттеджа явно случился промах. При геометрической правильности всех его элементов, одно окно все же «убежало». Почему? Проектировщику видней.

Что сказано о самом коттедже? Просто и без затей:

«Продам дом со всеми коммуникациями, стены шпаклеванные, есть гараж, имеется большой подвал».

1 место. Коттедж в кепи

Дорогой коттедж с ул. Северо-Западная. «Циан».

Цена дома — 15,8 млн рублей

Площадь дома — 314 кв. м.

Площадь участка — 7 соток

Адрес — ул. Северо-Западная

Дорогой коттедж с сайта «Циан» уникален для Барнаула своим архитектурным решением. Он, как минимум, интересный. Да и крыша удивляет. Если взглянуть на кровлю со стороны центрального входа, то она напоминает козырек надвинутого на глаза кепи.

Дом кирпичный, двухэтажный с кухней, каминным залом сауной и бассейном.

А еще о доме в объявлении сказано следующее:

«Юридически чист как слеза младенца».

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