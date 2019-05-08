СМИ: улицы Барнаула ждет большая «чистка» от 200 аварийных домов

Согласно планам госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в Барнауле на проспекте Ленина будут снесены несколько многоквартирным домов, входящих в список аварийных. Большая «чистка» идет и другие улицы краевого центра, об этом рассказывает «Алтайский портал недвижимости».

Госкорпорация готовит программы расселения граждан из аварийных домов на 2019−2025 годы, данные по Барнаулу еще уточняются. Но кое-что уже известно.

Так , по сведениям портала , к 2025 году должны быть снесены двухэтажки на пр. Ленина , 127 , 129 , 129/2 , 129/3 ( пересечение с ул. Матросова), еще несколько — в конце проспекта и большой четырехэтажный пятиподъездный дом на пр. Ленина , 92 ( пересечение с ул. Профинтерна).

по сведениям портала к 2025 году должны быть снесены двухэтажки на пр. Ленина 127 129 129/2 129/3 пересечение с ул. Матросова), еще несколько — в конце проспекта и большой четырехэтажный пятиподъездный дом на пр. Ленина 92 пересечение с ул. Профинтерна). Кроме того , под снос должны попасть как минимум по десять адресов на ул. Водников ( Затон), П. Сухова , Смирнова , Тимуровская ( Поток), Хлебозаводская и Цеховая ( ВРЗ).

под снос должны попасть как минимум на ул. Водников Затон), П. Сухова Смирнова Тимуровская Поток), Хлебозаводская и Цеховая ВРЗ). Несколько деревянных домов исчезнут с ул. Никитина ( пересечение с пр. Красноармейским и Социалистическим).

пересечение с пр. Красноармейским и Социалистическим). Глобальная «расчистка» ожидается на ул. Советской Армии ( номера 79−85 , 50−64 и 156−164).

Аварийный дом на ул. Малахова. «Гражданский патруль»

По данным Фонда, на сегодняшний день в Алтайском крае числятся аварийными 473 многоквартирных дома с общей площадью 185,6 тыс. кв. метров и населением почти 12 тыс. человек. 13,4% этих зданий были построены до 1920 года. Основная масса домов под снос (64%) сдана в 1946—1970 годах. Большинство из них (77,6%) — двухэтажные, меньшинство (0,4%) имеют пять и более этажей.

Только в Барнауле список нерасселенных аварийников состоит из 203 объектов. Самый старый из них возведен в 1863 году (деревянная двухэтажка на ул. Пушкина, 88). Его, а также еще 45 объектов, должны освободить и демонтировать в 2022-м году. Следующая партия (110 домов) ожидает расселения в 2025 году. У остальных даты сноса пока не определены.

В 2019 году готовят к сносу как минимум 14 домов по адресам: пр. Комсомольский, 50; ул. Водников, 50; ул. Водопроводная, 74; ул. Восточная, 106; ул. Глушкова, 20; ул. 1-я Западная, 49а; ул. Кутузова, 14; ул. П. Сухова, 16; ул. Советской армии, 52; ул. Тимуровская, 38, 44 и 54; ул. Фомина, 62; ул. Хлебозаводская, 12.

Аварийный дом. Анна Зайкова

Большинство объектов находится в критичном состоянии: конструкции гниют и частично рушатся, во многих возникают перебои со светом, отоплением, водой. Часть жильцов, которые имели хоть какую-то возможность, давно покинули помещения. Однако, в опасных квартирах на сегодня еще остается немало людей, среди которых старики, инвалиды, дети, подчеркивает издание.