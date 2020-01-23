СМИ обнаружили у сестры премьера элитную недвижимость на 1 млрд рублей

Речь идет о квартире, домах и земельных участках, имена владельцев которых в Росреестре указаны как «Российская Федерация», сообщает «Дождь» со ссылкой на источник «Русской службы Би-би-си». Источники выяснили, что по информации из закрытой базы Федеральной налоговой службы, эта недвижимость принадлежит Стениной.

Так, летом 2018-го Стенина купила квартиру площадью более 170 квадратных метров в элитном жилом комплексе в Хамовниках. Стоимость покупки неизвестна, однако сейчас средняя цена квадратного метра в этом ЖК — около 1 млн руб., то есть квартира Стениной стоит около 180 млн.

В 2014 году, Стенина стала обладательницей двухэтажного дома в коттеджном поселке в Истринском районе Подмосковья, сам дом и участок, на котором он стоит, по рыночной стоимости оцениваются примерно в 370 млн рублей.

Также она владеет двумя домами и участком на Николиной горе — по соседству с домом Мишустина. Эта недвижимость площадью около 900 кв. м. оценивается в 350 млн рублей, пишет «Росбалт».

О бизнесе родственницы

BBC отмечает, что в начале 2000-х Стенина работала в «Аэрофлоте», а с 2015 года владела 25% ресторана «Недальний восток» на Тверском бульваре, а также зданием, в котором он находился. Однако этот бизнес был убыточным, и около года назад ресторан закрылся.

О супруге Стениной известно, что он возглавлял фирму из сферы недвижимости, которая приносила прибыль в размере около 1,5 млн руб. в год.

Клуб

Ранее сообщалось, что в 2018 году доход Мишустина составил 19 миллионов, а его жены — 47,7 млн. Основная часть доходов Мишустина — результат инвестирования денег, заработанных им до 2010 года в бизнесе, пишет «Коммерсантъ».

В конце 1980-х годов Мишустин вместе с несколькими членами Академии наук СССР создал «Международный компьютерный клуб», который содействовал появлению в стране рынка вычислительной техники. Получается, к 1998 году, когда Мишустин стал советником, а потом замглавы налоговой службы, он уже был довольно обеспеченным человеком.