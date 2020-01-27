СМИ рассказали, что новый офис Медведева будет находиться в памятнике архитектуры

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приемов Правительства на улице Воздвиженка, известном как «дом с ракушками», рассказали РБК два источника, близких к администрации президента (АП) и Кремлю.

«Дом с ракушками» построили в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова. В 2006 году после реконструкции он официально стал Домом приемов правительства. Дмитрий Медведев часто проводил в нем мероприятия.

Особняк относится к памятникам архитектуры.

Один из источников уточнил, что возможны и другие варианты для кабинета Медведева, но Дом приемов правительства — основной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался от комментариев, пишет polit.ru.

Медведев как бывший президент имеет в своем распоряжении резиденцию Горки-9 в Московской области, которую он занял в 2008 году. За ним также остается госохрана и содержание за счет федерального бюджета.

15 января правительство России ушло в отставку в полном составе. Путин предложил Медведеву должность заместителя председателя Совбеза. До этого такой должности не существовало, Путин ее специально создал.

На этом посту, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности. Председатель Совета безопасности — Владимир Путин. Медведев также остается председателем партии «Единая Россия».