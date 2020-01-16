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Недвижимость

СМИ сообщили об элитном особняке Мишустина на Рублевке за 600 млн «целковых»

Будущий новый глава правительства РФ Михаил Мишустин владеет элитным особняком на Рублево-Успенском шоссе, стоимость которого оценивается в 600 млн рублей, сообщает «Дождь» со ссылкой на «Проект».

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
nalog.ru

При этом в графе «владелец» в выписке Росреестра указана «Российская Федерация».

Дом площадью почти 900 кв. м. и участок в 5,5 тыс. кв. м. Мишустин и его супруга Владлена приобрели в 2001 году, когда будущий премьер занимал пост замминистра по налогам и сборам.

В Росреестре говорится о том, что владельцами участка с домом являются два человека, однако вместо имен владельцев в соответствующей графе указана «Российская Федерация».

Как полагает «Проект», Мишустин мог скрыть сведения о владельцах элитной недвижимости еще в 2004—2006 годах, когда занимал пост главы Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

Вероятно, что дом с участком зарегистрированы на детей Мишустина, поскольку в его налоговой декларации было указано, что его дети пополам владеют недвижимостью с такой же площадью.

На «Российскую Федерацию» записана также квартира на улице Трехгорный вал в Москве, где прежде были прописаны Михаил и Владлена Мишустины, отмечает «Эхо Москвы».

В декларацию за 2018 год Мишустин вписал доход в 18,7 млн руб., у его жены — 47,7 млн руб. Также им принадлежит квартира площадью 141,6 кв. м. и автомобиль Ford Cougar, пишет «Росбалт».

15 января после отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым, президент РФ внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина.

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