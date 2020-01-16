СМИ сообщили об элитном особняке Мишустина на Рублевке за 600 млн «целковых»

При этом в графе «владелец» в выписке Росреестра указана «Российская Федерация».
Дом площадью почти 900 кв. м. и участок в 5,5 тыс. кв. м. Мишустин и его супруга Владлена приобрели в 2001 году, когда будущий премьер занимал пост замминистра по налогам и сборам.
В Росреестре говорится о том, что владельцами участка с домом являются два человека, однако вместо имен владельцев в соответствующей графе указана «Российская Федерация».
Как полагает «Проект», Мишустин мог скрыть сведения о владельцах элитной недвижимости еще в 2004—2006 годах, когда занимал пост главы Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.
Вероятно, что дом с участком зарегистрированы на детей Мишустина, поскольку в его налоговой декларации было указано, что его дети пополам владеют недвижимостью с такой же площадью.
На «Российскую Федерацию» записана также квартира на улице Трехгорный вал в Москве, где прежде были прописаны Михаил и Владлена Мишустины, отмечает «Эхо Москвы».
В декларацию за 2018 год Мишустин вписал доход в 18,7 млн руб., у его жены — 47,7 млн руб. Также им принадлежит квартира площадью 141,6 кв. м. и автомобиль Ford Cougar, пишет «Росбалт».
15 января после отставки правительства во главе с Дмитрием Медведевым, президент РФ внес кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина.