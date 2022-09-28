Снять квартиру за миллион. За сколько сейчас можно арендовать или купить жилье в Казахстане

Расскажем о ценах на жилье в ближайшей от Алтайского края стране — Казахстане. Насколько увеличилась стоимость арендной платы после 21 сентября и что с ней сейчас, разбирался altapress.ru .

В каких городах Казахстана цены на жилье особенно выросли

Больше всего выросли цены на аренду жилья в приграничных районах страны, а именно до 34%, отметили аналитики сервиса по аренде и продаже недвижимости Krisha.kz. Самыми востребованными городами среди квартиросъемщиков в сентябре стали Уральск, Актобе, Костанай, Петропавловск, Павлодар.

Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов уже поручил принять меры по стабилизации на рынке жилья, ведь из-за роста цен на аренду некоторые казахстанцы оказались в затруднительном положении, сообщает inbusiness.kz.

Вид Астаны с Байтерека Надежда Будрина

В Павлодаре стоимость аренды увеличилась в пределах 19%. В Семее — на 15%. В Астане и Алматы цены подросли не так высоко — примерно на 5,5%.

В топ-3 стран по спросу среди российских покупателей недвижимости входят курортные Турция, Дубай и Таиланд, сообщает Forbes.

Аренда жилья в Казахстане

Мы открыли первые попавшиеся свежие объявления на агрегаторе Krisha.kz. Если им верить, то оказывается, что не все так страшно. При переводе стоимости аренды мы взяли текущий курс: 1 рубль к 8 тенге.

В Алматы

В Казахстане городом «самой высокой аренды» считается Алматы. Если верить сайту, в августе расклад средних цен был такой: 25 тыс. рублей — за однокомнатную, 37,5 тыс. рублей — за двухкомнатную, 46,2 тыс. рублей — за трехкомнатную квартиру.

Однушка со скромным ремонтом в Алматы. krisha. kz Однушка со скромным ремонтом в Алматы. krisha. kz Однушка со скромным ремонтом в Алматы. krisha. kz

В Бостандыкском районе Алматы самый бюджетный вариант — однушка со скромным ремонтом и решетками на окнах на первом этаже за 22,5 тыс. рублей.

В том же районе в ЖК Mega Tower Almaty есть однокомнатная квартира с видом на горы за 62,5 тыс. рублей. Другой вариант — на окраине города сдается квартира с хорошим ремонтом в свежеотстроенном ЖК Gulder за 27 тыс. рублей.

За 37,5 тыс. рублей можно снять двухкомнатную квартиру в Бостандыкском районе с хорошим ремонтом и новой мебелью.

Практически в самом центре города сдается трехкомнатная квартира за 45 тыс. рублей — на первом этаже в панельном доме советской эпохи. В более современных постройках цена на трешку варьируется от 62,5 до 187 тыс. рублей, то есть до 1,5 млн тенге.

Двухкомнатная квартира в Бостандыкском районе Алматы. krisha.kz. Двухкомнатная квартира в Бостандыкском районе Алматы. krisha.kz. Двухкомнатная квартира в Бостандыкском районе Алматы. krisha.kz.

В Павлодаре

В августе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Павлодаре составляла 12,5 тыс. рублей. Двухкомнатной — 17,5, а трехкомнатной — 22,5 тыс. рублей.

Сейчас самый бюджетный вариант — частично меблированная однушка за 7,5 тыс. рублей.

Однокомнатная квартира в Павлодаре. krisha.kz. Однокомнатная квартира в Павлодаре. krisha.kz. Однокомнатная квартира в Павлодаре. krisha.kz. Двухкомнатная квартира в Павлодаре. krisha.kz.

За 21,2 тыс. рублей сдается двухкомнатная квартира с видом на Иртыш. Как отмечают арендодатели, рядом есть удобная транспортная развязка, супермаркеты, фитнес-зал и школы.

Однокомнатную квартиру с новой техникой и мебелью сдают за 25 тыс. рублей с депозитом в 25 же тыс. рублей. За ту же сумму есть несколько вариантов с трехкомнатными квартирами.

В Усть-Каменогорске и Семее

Расценки примерно те же, что и в Павлодаре. Приличную однокомнатную квартиру можно снять примерно за 12,5−19 тыс. рублей.

Рядом с большим парком Самал сдают квартиру двухкомнатную квартиру за 16,2 тыс. рублей. Средняя цена таких, судя по объявлениям, — от 18,7 тыс. рублей. Варианты за 12,5 тыс. рублей есть неподалеку от аэропорта.

Однокомнатная квартира в Усть-Каменогорске. krisha.kz.

Средняя стоимость аренды трехкомнатной квартиры — 25−37,5 тыс. рублей.

В Семее однокомнатная квартира со свежим ремонтом сдается за 25 тыс. рублей — это максимальная сумма, по которой мы нашли «однушку» в этом городе. При этом находится она на окраине. Ближе к центру есть варианты за 11,2−18,5 тыс. рублей.

Однокомнатная квартира в Семее. krisha.kz. Однокомнатная квартира в Семее. krisha.kz. Однокомнатная квартира в Семее. krisha.kz. Двухкомнатная квартира в Семее. krisha.kz. Двухкомнатная квартира в Семее. krisha.kz.

Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир — 25−31 тыс. рублей. Трехкомнатных квартир — 35−37,5 тыс. рублей.

Продажа жилья в Казахстане

Как отмечают казахстанские эксперты, частичная мобилизация в России не повлияла на стоимость продажи квартир: «и так высоки».

Например, средняя стоимость первичного жилья при покупке в новых районах Алматы составляет 56,2−57,5 тысяч рублей за квадратный метр. Вторичка в центре обойдется в 62,5−75 тыс. рублей за квадратный метр.