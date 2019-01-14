Собственник «барнаульского разлома» задумал вновь построить офис в Барнауле

Барнаульский архитектор Михаил Шмидт предложил проект здания на месте снесенного в 2016 году «барнаульского разлома». Рендеры решения размещены на сайте мастерской. Пока собственник участка не принял решение о строительстве, пояснил архитектор altapress.ru.

Проект трехэтажного офисного здания подготовлен для участка на ул. Партизаской, 60. Полукруглым фасадом он выходящим на проспект Ленина. Это решение напоминает «разлом», но имеет более скромный размер. «Мы „садим“ здание на прежний фундамент, но делаем в нем меньше этажей», — отметил архитектор.

Кроме того, мастерская сделала наброски дальнейшего освоения ул. Партизанской. На месте ветхих домов могут появиться высотки в десять и более этажей.

По словам Шмидта, проект готовится для прежнего собственника, но он пока не принял решения о строительстве, в том числе не утвердил архитектурное решение.

«Барнаульский разлом». Олег Богданов

Напомним, что здание на ул. Партизанской, 60 начали строить в 2006 году. Из-за финансовых проблем собственников, а потом и из-за их ссоры, стройка затянулась на годы. Здание разрезали пополам и оно получило название «барнаульский разлом», а также два адреса: ул. Партизанская, 60 и 62. Попытка узаконить каждую из частей дома не увенчалась успехом, и краевой суд постановил снести"распиленный" объект.

Участок принадлежал предпринимателям Алексею Аболымову и гражданину Дании Ниелу Смиту. Кто именно заказал новый проект — неизвестно. На рынке недвижимости говорят, что проект принадлежит москвичам.