Собственник собора Александра Невского в Бийске просит заплатить ему 50 млн рублей

Собственник собора Александра Невского в Бийске за сумму в 50 млн рублей готов передать здание РПЦ, сообщают Вести 22 со ссылкой на слова руководителя Алтайохранкультуры Александра Урбаха.

Глава ведомства отметил, что изначально собственник здания якобы был готов передать собор епархии на безвозмездной основе.

«Я пригласил епархию, они готовы взять, и у них есть на это средства. Собственник сначала сказал «да». Я ему сказал составить план затрат, которые он понесет при передаче, и мы посмотрим, можно ли за счет бюджета их восполнить — оформление земельного участка, может быть, сети какие-то там надо переделать. В конце концов руководитель сказал: «Вот 50 миллионов даете, и я вам передаю», — добавил Урбах.





Собор Александра Невского был построен в Бийске в самом начале XX столетия. В годы Великой Отечественной войны в здании был размещен эвакуированный завод «Электропечь».

Внутри собора было установлено кузнечное оборудование. Также в храме провели перепланировку.

Затем, в 2015 году суд обязал собственников предприятия демонтировать кузницу и позаботиться о сохранности исторического объекта. Александр Урбах утверждает, что Алтайохранкультура предлагала собственнику передать здание на баланс РПЦ, но переговоры затянулись.

По словам Урбаха, собственник обязан провести ремонт кровли собора, снести пристройки, приступить к реставрации. Впрочем, как отмечает глава Алтайохранкультуры, почти ничего из этого не делается.