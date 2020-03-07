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Недвижимость

Собственник собора Александра Невского в Бийске просит заплатить ему 50 млн рублей

Собственник собора Александра Невского в Бийске за сумму в 50 млн рублей готов передать здание РПЦ, сообщают Вести 22 со ссылкой на слова руководителя Алтайохранкультуры Александра Урбаха.

Собор Александра Невского, Бийск.
Собор Александра Невского, Бийск.
yandex.ru/maps

Глава ведомства отметил, что изначально собственник здания якобы был готов передать собор епархии на безвозмездной основе.

«Я пригласил епархию, они готовы взять, и у них есть на это средства. Собственник сначала сказал «да». Я ему сказал составить план затрат, которые он понесет при передаче, и мы посмотрим, можно ли за счет бюджета их восполнить — оформление земельного участка, может быть, сети какие-то там надо переделать. В конце концов руководитель сказал: «Вот 50 миллионов даете, и я вам передаю», — добавил Урбах.



Собор Александра Невского был построен в Бийске в самом начале XX столетия. В годы Великой Отечественной войны в здании был размещен эвакуированный завод «Электропечь».

Внутри собора было установлено кузнечное оборудование. Также в храме провели перепланировку.

Затем, в 2015 году суд обязал собственников предприятия демонтировать кузницу и позаботиться о сохранности исторического объекта. Александр Урбах утверждает, что Алтайохранкультура предлагала собственнику передать здание на баланс РПЦ, но переговоры затянулись.

По словам Урбаха, собственник обязан провести ремонт кровли собора, снести пристройки, приступить к реставрации. Впрочем, как отмечает глава Алтайохранкультуры, почти ничего из этого не делается.

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