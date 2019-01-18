Собственники многоквартирника в Барнауле коллективно продают свое жилье

Собственники квартир на ул. Островского, 32 выставили на продажу весь свой ветхий дом. Объект оценили в 18 млн рублей. Предложение уже разослано строительным организациям города и размещено на специальных сайтах объявлений.

В доме восемь квартир площадью около 40 кв. м. Всего там четыре собственника: в двух квартирах размещается парикмахерская, еще тремя владеет барнаулец, который и инициировал продажу.

При стоимости дома и участка площадью 15,3 сотки, в среднем за каждую квартиру можно выручить около 2,25 млн рублей.

В офисах крупных застройщиков altapress.ru пояснили, что это очень компактный участок. Построить на нем можно небольшое здание, например, пятиэтажку или офис. Он привлекателен своим соседством со школой, парком и другими соцобъектами.