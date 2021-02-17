Собственный лифт и «президентская» библиотека. В Барнауле за 30 млн продают роскошную квартиру в трех уровнях

На сайте « Авито » вновь выставили на продажу квартиру, расположенную в тихом центре краевой столицы. Это трехуровневые апартаменты с собственным лифтом, библиотекой и фонтаном. Общая площадь недвижимости — более 500 кв. м., цена — 29,99 млн рублей. Она находится в элитном доме повышенной комфортности на пр. Комсомольский, 40.

В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей.

Шестикомнатная квартира не раз появлялась на разных сайтах о продаже недвижимости. Шесть лет назад она «засветилась» на том же «Авито». С тех пор в квартире изменилось не так много. В первую очередь — цена. Шесть лет назад элитные хоромы продавали за 32 млн рублей.

В жилье стало меньше мелких элементов декора, а вот начинка осталась прежней: лестницы из массива дерева и лифт для передвижения между уровнями, комната-холодильник, помещения-прачечные, кладовая, зимний сад с небольшим фонтаном и панорамными окнами, спортивный зал с массажной кушеткой.

Но все прелести элитного жилья меркнут перед впечатляющей библиотекой. По количеству деревянных панелей и книг она вполне может составить конкуренцию «президентской» библиотеке в рабочем кабинете Владимира Путина.

В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей. «Авито». В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей. «Авито». В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей. «Авито».

Она разместилась под конусом, венчающим 12-ти этажную высотку. Большое помещение полукруглой формы с высокими потолками по периметру «обнимает» подобие узкого подиума с резными перилами. Взойдя на него по ступенькам лестницы, попадаешь в царство книг. Они удобно устроились в высоких стеллажах со стеклянными дверцами.

Судя по встроенному освещению, здесь будет комфортно не только днем, но и поздним вечером.

В Барнауле продается трехуровневая квартира с роскошной библиотекой почти за 30 млн рублей. «Авито».

Благодаря тому, что хозяева квартиры избавились от разных мелочей, в квартире, несмотря на внушительные размеры, стало гораздо просторнее.

Территория дома, построенного из кирпича, благоустроена и охраняется. В квартирах высотки хорошая звукоизоляция, трехметровые потолки и удобные планировки.

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