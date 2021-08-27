Сократится число обязательных требований в строительстве

Это нужно для ускорения темпов строительства в стране.
Сокращение числа обязательных требований должно помочь сократить срок реализации проектов от идеи до выхода на стройплощадку на 30%.
Премьер подчеркнул — стратегические инициативы станут частью национальных проектов и действующих государственных программ, правительство приступит к их реализации уже в этом году.
О постановлении
Ранее правительство утвердило постановление о сокращении обязательных требований в сфере строительства. Согласно документу, с 1 сентября 2021 года число обязательных требований в этой сфере сократится более чем наполовину, при этом сохранятся все необходимые требования к безопасности.