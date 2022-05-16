«Солнечная» квартира с огородом, сараем и «аквариумным» туалетом продается в Барнауле за 2,6 млн рублей

В Барнауле продается «двушка» с желтыми шторами и ностальгическими покрывалами в стиле 2000-х. Она находится в деревянном доме на Змеиногорском тракте, 58 и стоит 61,9 тыс. рублей за «жилой квадрат» (или 2,6 млн рублей). Автор объявления на « Авито » уверяет, что квартира «очень теплая и солнечная».

Квартира с сараем и «аквариумным» туалетом продается на Змеиногорском тракте, 58 за 2,6 млн рублей.

Квартира площадью 42 кв. м расположена на втором этаже. К ней ведет деревянная лестница, выкрашенная в «классический» оранжевый цвет, а также обрамленная высокими зелеными перилами.

Косметический ремонт в «двушке» выполнен в деревенском духе: окна здесь пластиковые, но, почти как в СССР, дополнены крохотной форточкой; потолки обклеены плиткой; а на одной из стен висит пестрый ковер.

Санузел — совмещенный. Обои в нем по-детски игривые, с рыбным принтом.

Вместе с квартирой продавец на «Авито» предлагает погреб, сарай и огород 4 сотки. А еще подчеркивает, что во дворе жилого дома есть открытая парковка.

В шаговой доступности отсюда — лес, Трасса здоровья и санаторий «Барнаульский».

Отмечается, что возможен обмен на «однушку» в Индустриальном районе.