«Солнечная» квартира с огородом, сараем и «аквариумным» туалетом продается в Барнауле за 2,6 млн рублей

Квартира площадью 42 кв. м расположена на втором этаже. К ней ведет деревянная лестница, выкрашенная в «классический» оранжевый цвет, а также обрамленная высокими зелеными перилами.
Косметический ремонт в «двушке» выполнен в деревенском духе: окна здесь пластиковые, но, почти как в СССР, дополнены крохотной форточкой; потолки обклеены плиткой; а на одной из стен висит пестрый ковер.
Санузел — совмещенный. Обои в нем по-детски игривые, с рыбным принтом.
Вместе с квартирой продавец на «Авито» предлагает погреб, сарай и огород 4 сотки. А еще подчеркивает, что во дворе жилого дома есть открытая парковка.
В шаговой доступности отсюда — лес, Трасса здоровья и санаторий «Барнаульский».
Отмечается, что возможен обмен на «однушку» в Индустриальном районе.