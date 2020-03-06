Сотню сибиряков из аварийного дома расселят на 14 лет раньше срока

Мэрию Красноярска через суд заставили до конца 2020 года расселить жильцов аварийного дома, который по плану стоял на расселение в 2034 году, сообщает « ТВК Красноярск ».

Жители аварийного дома № 17 по улице Малиновского получат новые квартиры — такое решение принял суд после иска красноярской прокуратуры.

«В ходе ранее проведенной проверки установлено, что администрацией города Красноярска срок отселения граждан из названного дома установлен на 2034 год, что явно не соответствовало техническому состоянию дома», — отметили в прокуратуре.

По мнению надзорного ведомства, проживание в доме даже сегодня создает угрозу жизни и здоровью граждан.

Как сообщает «КП Красноярск», в аварийном доме 1959 года постройки 32 квартиры, в которых живут 105 человек.

На новое жилье из городского бюджета придется выделить более 90 млн рублей.