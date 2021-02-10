«Спасибо за ваш труд!» Группа компаний «Союз» поблагодарила врачей барнаульских больниц за самоотверженность

Благодарности и подарки от предприятия получили врачи, медперсонал среднего и младшего звена городской больницы № 8 («Трансмаш») и городской клинической больницы № 11 («моторщики»). Для вручения наград на Барнаульский комбинат железобетонных изделий № 2 было приглашено порядка 40 человек из числа руководства и рядовых сотрудников медучреждений. Гостей встретил гендиректор ГК «Союз» Владимир Отмашкин.

Награждение прошло в рамках социальной программы группы компаний «Сто добрых дел», о которой не раз писал altapress.ru. Гендиректор «Союза» подчеркнул, что с первых дней пандемии барнаульские врачи находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Каждый вносит свой вклад, зачастую делая невозможное.

Владимир Отмашкин,

гендиректор ГК «Союз»:

— Год выдался сложным. Коллективы барнаульских больниц все это время делают просто невозможное, чтобы уберечь население города и края от коронавируса, и не только. Ведь работа врачей не ограничивается борьбой с пандемией, есть и другие, не менее серьезные болезни. Мы же, будучи бесконечно благодарными за такой тяжелый труд, решили выразить признательность медработникам.

На награждение попали лучшие из лучших. Списки сформировали главные врачи горбольниц.

Андрей Коломиец,

главный врач городской больницы № 11 ( «моторщики»):

— Мы выдвинули на награждение от «Союза» медперсонал из амбулаторно-клинического звена. Его сотрудники работали в контакте с больными коронавирусом. Так как наша больница не имеет статуса ковидного госпиталя, то медработники не попали под финансовое стимулирование и не получали соответствующих доплат. Хотя они сделали не меньший вклад, чем остальные.

Как отметил Андрей Коломиец, городская клиническая больница № 11 на протяжении всей своей истории работает с крупными промышленными предприятиями Алтайского края. Сначала она была медсанчастью моторного завода, сейчас ее специалисты курируют работу здравпункта БКЖБИ-2.

Награждение медицинских работников. Анна Зайкова

— Каждый день мы работаем для населения края, часть которого — работники предприятий. В то же время мы трудимся еще и благодаря им, ведь за счет налогов содержится в том числе и система здравоохранения. Поэтому мы вдвойне обязаны промышленности. И наше сотрудничество всегда было плодотворным.

К слову, во время поездки на БКЖБИ-2, организованной «Союзом», медработники воочию убедились, что промышленность Алтайского края успешно развивается. Для них провели экскурсию по цехам предприятия, где производят железобетонные изделия и мебель. Как отметил главный специалист по медико-социальным отношениям ГК «Союз» Сергей Черников, все остались очень довольны.

Говоря о сотрудничестве «Союза» с городскими больницами Барнаула, нельзя не упомянуть об апреле 2020 года. Тогда Группа компаний «Союз» подарила «моторщикам» остро необходимый в разгар пандемии аппарат искусственной вентиляции легких.

Андрей Коломиец. Анна Зайкова

Андрей Коломиец,

главный врач городской больницы № 11 ( «моторщики»):

— Я считаю, что Владимир Отмашкин — это редкий случай социально ответственного предпринимателя. Он понимает, что ни предприятия, ни социалка не могут существовать по отдельности. И когда наш медперсонал видит настолько внимательное отношение к себе со стороны производственного бизнеса, то работает с удвоенной энергией.

С городской больницей № 8 «Союз» сотрудничает относительно недавно. Но за это время для учреждения было сделано много важного и нужного.

Награждение медицинских работников. Анна Зайкова

Ольга Лаврененко,

главный врач больницы № 8 ( «Трансмаш»):

— «Союз» постоянно поддерживает нашу больницу и сотрудников, даже в мелочах. Если неожиданно выпадает снег, Владимир Отмашкин по первой же просьбе организует очистку территории. Часто в такой ситуации важна оперативность. Без его помощи нам пришлось бы терять драгоценное время на заключение договора со специализированной компанией и поиск финансирования. А медперсонал очень благодарен за поздравления с праздниками. Например, к 8 Марта подарки получает каждая сотрудница. В больнице работают 750 человек, порядка 500 из них — женщины.

Отметим, что восьмая горбольница тоже не попала в список ковидных госпиталей. В то же время она взяла на себя нагрузку перепрофилированных медучреждений города.

Награждение медицинских работников. Анна Зайкова

Ольга Лаврененко,

главный врач больницы № 8 ( «Трансмаш»):

— Это была работа в чрезвычайных условиях. Нагрузка на всех людей выпала колоссальная. Поэтому мы очень долго отбирали претендентов на награждение от «Союза». В конце концов решили, что сюда должна приехать та команда, которая помогла пережить тяжелый год. Это далеко не все, но мы отобрали самых достойных.

Им и другим героям в белых халатах Владимир Отмашкин выразил слова благодарности.

Владимир Отмашкин , генеральный директор ГК «Союз». Анна Зайкова

Владимир Отмашкин,

гендиректор ГК «Союз»: