Спешите! Уже завтра начнет свою работу «Выставка новостроек»

- Подобрать подходящее жилье, ведь все новостройки Барнаула «соберутся» в одном месте.
- Купить новостройку и получить деньги на ремонт
- Купить со скидкой: застройщики приготовили несколько акционных предложений
- Увидеть макеты домов, изучить планировки и перспективы развития жилого квартала.
- Совершить тур на строительную площадку понравившегося объекта в сопровождении профессионалов.
- Определиться с выбором и диапазоном цен. В этом вам помогут специалисты «Единого центра продаж недвижимости»
- Получить консультацию о лучших условиях для покупки недвижимости: на выставке будут работать представители пяти банков
- Провести время всей семьей с пользой: кроме деловой зоны, на выставке будет организована зона отдыха и фуд-корт.
- И самое интересное, принять участие в розыгрыше призов для всех посетителей выставки!
Зарегистрируйтесь на vsedoma.su, уже сейчас получите приглашение на выставку и станьте участником розыгрыша!
Место проведения «Выставки новостроек» — «Парк спорта» (ул. Энтузиастов, 12в)
Дата и время: 20 апреля с 10.00 до 20.00, 21 апреля с 10.00 до 18.00, розыгрыш призов 21 апреля в 16.00.
ЕЦПН в социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.
*Организатор розыгрыша: «Единый центр продаж недвижимости». Срок проведения розыгрыша: 20 и 21 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте vsedoma.su и по телефону 8 (3852) 717−100