Спешите! Уже завтра начнет свою работу «Выставка новостроек»

Только два дня 20 и 21 апреля вы можете посетить одну из крупнейших отраслевых выставок-продаж новостроек, чтобы:

Подобрать подходящее жилье , ведь все новостройки Барнаула «соберутся» в одном месте.

ведь все новостройки Барнаула «соберутся» в одном месте. Купить новостройку и получить деньги на ремонт

Купить со скидкой: застройщики приготовили несколько акционных предложений

Увидеть макеты домов , изучить планировки и перспективы развития жилого квартала.

изучить планировки и перспективы развития жилого квартала. Совершить тур на строительную площадку понравившегося объекта в сопровождении профессионалов.

Определиться с выбором и диапазоном цен. В этом вам помогут специалисты «Единого центра продаж недвижимости»

Получить консультацию о лучших условиях для покупки недвижимости: на выставке будут работать представители пяти банков

Провести время всей семьей с пользой: кроме деловой зоны , на выставке будет организована зона отдыха и фуд-корт.

на выставке будет организована зона отдыха и фуд-корт. И самое интересное , принять участие в розыгрыше призов для всех посетителей выставки!

«Выставка новостроек». Фото предоставлено рекламодателем

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Место проведения «Выставки новостроек» — «Парк спорта» (ул. Энтузиастов, 12в) Дата и время: 20 апреля с 10.00 до 20.00, 21 апреля с 10.00 до 18.00, розыгрыш призов 21 апреля в 16.00.

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*Организатор розыгрыша: «Единый центр продаж недвижимости». Срок проведения розыгрыша: 20 и 21 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте vsedoma.su и по телефону 8 (3852) 717−100