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Спешите! Уже завтра начнет свою работу «Выставка новостроек»

Только два дня 20 и 21 апреля вы можете посетить одну из крупнейших отраслевых выставок-продаж новостроек, чтобы:

«Выставка новостроек».
«Выставка новостроек».
Фото предоставлено рекламодателем
  • Подобрать подходящее жилье, ведь все новостройки Барнаула «соберутся» в одном месте.
  • Купить новостройку и получить деньги на ремонт
  • Купить со скидкой: застройщики приготовили несколько акционных предложений
  • Увидеть макеты домов, изучить планировки и перспективы развития жилого квартала.
  • Совершить тур на строительную площадку понравившегося объекта в сопровождении профессионалов.
  • Определиться с выбором и диапазоном цен. В этом вам помогут специалисты «Единого центра продаж недвижимости»
  • Получить консультацию о лучших условиях для покупки недвижимости: на выставке будут работать представители пяти банков
  • Провести время всей семьей с пользой: кроме деловой зоны, на выставке будет организована зона отдыха и фуд-корт.
  • И самое интересное, принять участие в розыгрыше призов для всех посетителей выставки!
«Выставка новостроек».
«Выставка новостроек».
Фото предоставлено рекламодателем

Зарегистрируйтесь на vsedoma.su, уже сейчас получите приглашение на выставку и станьте участником розыгрыша!

Место проведения «Выставки новостроек» — «Парк спорта» (ул. Энтузиастов, 12в)

Дата и время: 20 апреля с 10.00 до 20.00, 21 апреля с 10.00 до 18.00, розыгрыш призов 21 апреля в 16.00.

ЕЦПН в социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм.

*Организатор розыгрыша: «Единый центр продаж недвижимости». Срок проведения розыгрыша: 20 и 21 апреля 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения — на сайте vsedoma.su и по телефону 8 (3852) 717−100

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