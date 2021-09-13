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Недвижимость
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«Специалист по недвижимости»: в Барнауле организовали бесплатные вечерние курсы

Международное агентство недвижимости «Жилфонд» объявляет набор в новый поток вечерних курсов «Специалист по недвижимости»! Участие бесплатное по предварительной записи по телефону 8 (3852) 20-14-14 или на сайте проекта.

Агентство недвижимости «Жилфонд»

5 вечеров: 20−24 сентября, с 18:30 до 20:30 часов

5 спикеров: ведущие эксперты в сфере недвижимости

5 теоретических блоков + живое общение, возможность задать любые вопросы о недвижимости.

О чем мы расскажем?

  • Портрет специалиста по недвижимости: необходимое образование, навыки, опыт, важные качества.
  • Суть работы агента, почему он работает в паре с юристом.
  • Как начать зарабатывать в сфере недвижимости с первого месяца и быстро выйти на доход 80−100 тысяч рублей. Дополнительные источники заработка.
  • Как сэкономить на ипотеке до 1% от базовой ставки.
  • Технологии продажи: почему владелец продает год, а специалист по недвижимости может продать быстро и по более выгодной цене?

Людмила Авдюхина,
управляющий ИП ООО «ЖИЛФОНД БАРНАУЛ»:

«Мы разрабатывали и совершенствовали программу курсов несколько лет. Собрали для вас самые интересные и полезные факты о профессии, а также информацию о рынке недвижимости Барнаула: статистику цен, популярные категории жилья и локации, советы экспертов. Спикерами курсов выступят ведущие специалисты агентства. Они расскажут все на примерах из практики, ответят на любые вопросы в своей области знаний. Курсы „Специалист по недвижимости“ — это хороший способ прокачать свои знания о рынке недвижимости, увидеть „кухню“ крупного агентства недвижимости и понять, подходит ли вам эта профессия».

Почему мы обучаем бесплатно?

Мы не зарабатываем на курсе — мы зарабатываем на недвижимости. И вас научим!

Наша цель — дать старт перспективным людям, которые не знают, с чего начать.

Наша выгода: 99% слушателей курса, получив знания в сфере недвижимости, стремятся попасть в команду «Жилфонда».

Справка

Международное агентство недвижимости «Жилфонд» основано в 1997 году и насчитывает более 140 офисов в городах России и ближнего зарубежья. В Барнауле под брендом «Жилфонда» работает 5 офисов агентства и свыше 180 специалистов по недвижимости. В ближайших планах увеличить агентскую сеть в Барнауле до 300 человек.

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