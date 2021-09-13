«Специалист по недвижимости»: в Барнауле организовали бесплатные вечерние курсы

5 вечеров: 20−24 сентября, с 18:30 до 20:30 часов
5 спикеров: ведущие эксперты в сфере недвижимости
5 теоретических блоков + живое общение, возможность задать любые вопросы о недвижимости.
О чем мы расскажем?
- Портрет специалиста по недвижимости: необходимое образование, навыки, опыт, важные качества.
- Суть работы агента, почему он работает в паре с юристом.
- Как начать зарабатывать в сфере недвижимости с первого месяца и быстро выйти на доход 80−100 тысяч рублей. Дополнительные источники заработка.
- Как сэкономить на ипотеке до 1% от базовой ставки.
- Технологии продажи: почему владелец продает год, а специалист по недвижимости может продать быстро и по более выгодной цене?
Людмила Авдюхина,
управляющий ИП ООО «ЖИЛФОНД БАРНАУЛ»:
«Мы разрабатывали и совершенствовали программу курсов несколько лет. Собрали для вас самые интересные и полезные факты о профессии, а также информацию о рынке недвижимости Барнаула: статистику цен, популярные категории жилья и локации, советы экспертов. Спикерами курсов выступят ведущие специалисты агентства. Они расскажут все на примерах из практики, ответят на любые вопросы в своей области знаний. Курсы „Специалист по недвижимости“ — это хороший способ прокачать свои знания о рынке недвижимости, увидеть „кухню“ крупного агентства недвижимости и понять, подходит ли вам эта профессия».
Почему мы обучаем бесплатно?
Мы не зарабатываем на курсе — мы зарабатываем на недвижимости. И вас научим!
Наша цель — дать старт перспективным людям, которые не знают, с чего начать.
Наша выгода: 99% слушателей курса, получив знания в сфере недвижимости, стремятся попасть в команду «Жилфонда».
Справка
Международное агентство недвижимости «Жилфонд» основано в 1997 году и насчитывает более 140 офисов в городах России и ближнего зарубежья. В Барнауле под брендом «Жилфонда» работает 5 офисов агентства и свыше 180 специалистов по недвижимости. В ближайших планах увеличить агентскую сеть в Барнауле до 300 человек.