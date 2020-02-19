Специалисты предложили вернуться к типовому строительству зданий

Соцобъекты, на которые идут деньги из бюджета, начнут строить на основе типовых проектов — соответствующие изменения в Градостроительный кодекс готовят в Минстрое.

Школы, больницы, дворцы спорта, библиотеки и другие объекты, которые возводят за счет бюджета, будут строить по типовым проектам, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Разработкой нововведений сейчас занимается Минстрой РФ, а также другие органы исполнительной власти, которые в этом заинтересованы.

В свою очередь, в ведомстве заявили, что возвращение типового проектирования связано с потребностью уменьшить затраты и ускорить строительство объектов, которые финансируются из бюджета, пишет ura.ru.

Типовое строительство сможет гарантировать уровень качества, снизив расходы и ускорив процесс, отметили эксперты. Однако специалисты подчеркивают, что инициативу не стоит в будущем распространять на массовую застройку жилья.