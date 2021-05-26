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Недвижимость

Спикер АКЗС заговорил о «революционных решениях» и предложил спасти исторический объект в центре Барнаула

Спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко предложил восстановить заброшенный исторический объект в центре Барнаула, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Здание бывшей краевой поликлиники.
Здание бывшей краевой поликлиники.
staslandia.ru.

Так, Романенко обратился к врио начальника управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову на заседании фракции «Единая Россия», подчеркнув, что здание бывшей краевой поликлиники на пересечении улиц Пушкина и проспекта Социалистического с каждым годом разрушается все сильнее.

«Займитесь, пожалуйста, этим вопросом. Здание рушится на глазах. Я считаю, что мы здесь должны принимать революционное решение. Давайте искать инвесторов, новых собственников здания, которые будут готовы его восстановить. Этот вопрос так оставлять нельзя, здание находится в туристическом центре Барнаула, который мы сейчас активно восстанавливаем и формируем», — указал на проблему спикер АКЗС.

Депутаты также предложили Алтайкрайимуществу провести ревизию исторических зданий, которые пришли в запустение.

Александр Теплов пообещал изучить вопрос и сообщить о вариантах и сроках его решения.

Отметим, что здание, о котором идет речь, является памятником архитектуры XIX века и находится в краевой собственности.

В 50-е годы прошлого века здесь находилась краевая клиническая больница. Любопытно, что пациентов в здании принимали вплоть до 2003 года.

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