Спикер АКЗС заговорил о «революционных решениях» и предложил спасти исторический объект в центре Барнаула

Так, Романенко обратился к врио начальника управления имущественных отношений Алтайского края Александру Теплову на заседании фракции «Единая Россия», подчеркнув, что здание бывшей краевой поликлиники на пересечении улиц Пушкина и проспекта Социалистического с каждым годом разрушается все сильнее.

«Займитесь, пожалуйста, этим вопросом. Здание рушится на глазах. Я считаю, что мы здесь должны принимать революционное решение. Давайте искать инвесторов, новых собственников здания, которые будут готовы его восстановить. Этот вопрос так оставлять нельзя, здание находится в туристическом центре Барнаула, который мы сейчас активно восстанавливаем и формируем», — указал на проблему спикер АКЗС.