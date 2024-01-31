«Спрос будет высоким». Город-спутник Барнаула расширят за счет нового коттеджного микрорайона

Аукцион на продажу земель под коттеджный микрорайон в Новоалтайске проведут в 2024 году. Счастливчик получит 17,7 га, которых может хватить на 200 домов. На круглом столе по индивидуальному жилищному строительству в ИД «Алтапресс» замглавы города Вячеслав Бондарев подробнее рассказал о лоте.

Что рядом

«Хорошо расположена, спрос будет высоким», — кратко охарактеризовал территорию будущего микрорайона Вячеслав Бондарев.

Участок находится севернее ул. Прудской, всего где-то в 1,5-2 км от центра города. Он будет соседствовать с коттеджным микрорайонами Рассвет и Северный. Неподалеку школа и детский сад.

В 2-2,5 км от предполагаемого микрорайона проходит транспортная развязка, которая ведет к Чуйскому тракту. От нее до Правобережного тракта около 8 км.

Предполагаемое место будущего коттеджного микрорайона Новоалтайска. 2ГИС

В отдалении от участка, через ближайшие крупные ул. Прудская и ул. Анатолия проходят городские маршруты. Также по ул. Анатолия идут автобусы №205 и №125, которые соединяют Новоалтайск с Барнаулом.

Вопросы по транспортной связи непосредственно микрорайона с городом позже планируют решить отдельно.

Что делают

Сейчас специалисты формируют лот. В третьем квартале станет известно, когда пройдет аукцион и на каких условиях. Вячеслав Бондарев отметил, что продаваемой территории хватит на 200 коттеджей, если разделить ее на участки по 6 соток.

В администрации переходят к вопросу, какой будет улично-дорожная сеть внутри микрорайона и как ее соединить с городской. Чтобы выполнить последнее, нужно построить дорогу длиной, примерно, в 700 метров.

Ее мэрия планирует проектировать за счет части средств, вырученных с торгов по приватизации. Но чтобы построить дорогу, уже потребуется помощь.

Вячеслав Бондарев. Анна Зайкова

«Если не завершится программа БКД (нацпроект «Безопасные качественные дороги». – Прим. Ред), выйдем на нее. Потому что просто так денег на ее строительство мы получить не сможем», — добавил Вячеслав Бондарев.

Также он отметил, что мэрия может помочь победителю аукциона подключить территорию к газо- и водоснабжению.

Только начало

Это будет второй подобный аукцион в Новоалтайске. Пробные торги на условиях комплексного развития провели два года назад, продав небольшой участок в 2 га. Сейчас на нем находятся 28 коттеджей, с водой и газом, — все заселенные.

«Застройщик купил участок за 17 млн при стартовой цене в 2 млн. Коллеги над ним посмеивались, но человек остался в плюсе, получился успешный коммерческий объект», — отметил Бондарев.

Новоалтайск. novoaltaysk.online

По данным выступающего, в Новоалтайске ежегодно, на протяжении десятилетия, вводят до 42 тыс. кв. м. жилья. Из них почти половина (18-20 тыс. кв. м) приходится на многоквартирные дома. Численность населения – 74 тыс. человек. В городе могут построить крупный логистический центр, который создаст еще 9 тыс. рабочих мест.

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