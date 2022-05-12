12 мая
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Недвижимость

Спрос россиян на дешевую загородную недвижимость вырос на 25−30%

Спрос на самые дешевые загородные дома и участки в России значительно вырос, поделился с «Известиями» эксперт федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Дача, недвижимость, загородный дом.
Дача, недвижимость, загородный дом.
СС0

По словам Саукова, в январе-апреле показатели «взлетели» на 25−30% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Он отметил, что россияне выбирают максимально доступные варианты. Кстати, сейчас средняя цена на рынке выше на 9% по отношению к прошлому году.

«Спрос на дешевую «загородку» в марте 2022-го по сравнению с мартом прошлого года увеличился примерно на 10−30%", — подтвердила заместитель гендиректора «KASKAD Недвижимость» Ольга Магилина.

При этом интерес к наиболее недорогим объектам оказался выше на 40−50%, чем к остальным домам и участкам, добавила девелопер.

Массовая скупка дешевой недвижимости постепенно приведет к росту средних цен на загородное жилье, также считает Сауков.

А вот торговые центры в некоторых регионах становятся убыточными, и владельцы стараются «избавиться» от них. Подробнее об этом — в материале «Выкарабкаться тяжело. Почему собственники продают торговые центры, и как это влияет на «здоровье» бизнеса».

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