Выкарабкаться тяжело. Почему собственники продают торговые центры, и как это влияет на «здоровье» бизнеса

Шакиров объяснил «Известиям», что арендаторы столкнулись с резким падением трафика. Так что некоторые из них приостановили работу.
«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30−40% арендаторов, которые теперь не работают. А, значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился», — отметил эксперт.
Трафик в Москве действительно снизился на 10%, сказал гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.
Но, считает эксперт, на продажу скорее выставляют объекты в регионах, где покупательская способности ниже и сокращается быстрее.
«Сейчас крайне сложно получить справедливую цену за свой объект: покупатели ТЦ оценивают негативную вероятность развития событий, поэтому предлагают наиболее низкую стоимость из возможных», — уверен он.
По словам Булата Шакирова, обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота. В контрактах они прописывают процент от продаж.
Но сейчас партнеры работают по другой схеме: арендаторы, которые взяли паузу, вносят фиксированную сумму.
При этом, добавил глава союза, ТЦ не ориентированы на такую модель. Значительная часть сетей не работает, — да и трафик с арендными платежами сильно «упали».
Да, такое возможно.
«Падение выручки торговых центров сейчас не носит критический характер», — заверили в Минпромторге.
Уточняется, что иностранные бренды, которые приостановили работу, ведут переговоры с арендодателями.
Ритейлеры тоже не спешат расторгать договоры, подчеркнула Евгения Хакбердиева — региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia.
Временно закрылись или завершили работу примерно 300 иностранных брендов. По подсчетам Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний, в том числе Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple и Samsung, LG.
Вернуться, как только настроят поставки товаров, уже готовы Ikea и Zara.
По информации Росстата, закрытие зарубежных непродуктовых брендов не повлияло на торговлю в марте. Выручка розницы составила 3,75 трлн рублей, и это выше прошлогоднего показателя на 2,2%.
Так, продажи мужской, женской и детской одежды выросли на 15%, обуви — на 23%, холодильников — на 52%, телевизоров — на 26%.
Добавим: в интернет-магазинах (Ozon, Wildberries и «Ситилинк») преобладала именно одежда — 11,9%. Дальше шли компьютеры — 5,4%, обувь — 5,2% и бытовые электротовары — 4,1%.