Выкарабкаться тяжело. Почему собственники продают торговые центры, и как это влияет на «здоровье» бизнеса

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Почему в России продают торговые центры?

Шакиров объяснил «Известиям», что арендаторы столкнулись с резким падением трафика. Так что некоторые из них приостановили работу.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30−40% арендаторов, которые теперь не работают. А, значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился», — отметил эксперт.