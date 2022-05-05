5 мая
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Недвижимость

Выкарабкаться тяжело. Почему собственники продают торговые центры, и как это влияет на «здоровье» бизнеса

Собственники начали активно продавать торговые центры. В апреле предложение купить их выросло в 2−3 раза, по сравнению с прошлым годом. ТЦ — площадью 10−50 тыс. кв. м — «отдают» в Подмосковье, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках, рассказал глава Союза Торговых центров Булат Шакиров. Почему так происходит — в разборе.

Касса. Торговля.
Касса. Торговля.
CC0
1
Почему в России продают торговые центры?

Шакиров объяснил «Известиям», что арендаторы столкнулись с резким падением трафика. Так что некоторые из них приостановили работу.

«Трафик в ТЦ сократился на 10% по отношению к прошлому году и на 25% — к позапрошлому. Дело в том, что в начале марта временно закрылись иностранные бренды — это около 30−40% арендаторов, которые теперь не работают. А, значит, доход торговых центров от продаж серьезно сократился», — отметил эксперт.

Кошелек, долги.
Кошелек, долги.
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2
В каких городах продают ТЦ?

Трафик в Москве действительно снизился на 10%, сказал гендиректор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых.

Но, считает эксперт, на продажу скорее выставляют объекты в регионах, где покупательская способности ниже и сокращается быстрее.

«Сейчас крайне сложно получить справедливую цену за свой объект: покупатели ТЦ оценивают негативную вероятность развития событий, поэтому предлагают наиболее низкую стоимость из возможных», — уверен он.

3
Как владельцы ТЦ платят аренду?

По словам Булата Шакирова, обычно магазины оплачивают аренду в зависимости от своего оборота. В контрактах они прописывают процент от продаж.

Но сейчас партнеры работают по другой схеме: арендаторы, которые взяли паузу, вносят фиксированную сумму.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com

При этом, добавил глава союза, ТЦ не ориентированы на такую модель. Значительная часть сетей не работает, — да и трафик с арендными платежами сильно «упали».

4
А «Ушедшие» магазины вернутся в Россию?

Да, такое возможно.

«Падение выручки торговых центров сейчас не носит критический характер», — заверили в Минпромторге.

Уточняется, что иностранные бренды, которые приостановили работу, ведут переговоры с арендодателями.

Шопинг.
Шопинг.
unsplash.com.

Ритейлеры тоже не спешат расторгать договоры, подчеркнула Евгения Хакбердиева — региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia.

5
Какие бренды «ушли», и какие готовы вернуться?

Временно закрылись или завершили работу примерно 300 иностранных брендов. По подсчетам Knight Frank, из них на ритейл пришлось 160 компаний, в том числе Nike, Adidas, Zara, Ikea, Lego, Apple и Samsung, LG.

Объекты торговли.
Объекты торговли.
Altapress.ru

Вернуться, как только настроят поставки товаров, уже готовы Ikea и Zara.

6
О покупательской способности

По информации Росстата, закрытие зарубежных непродуктовых брендов не повлияло на торговлю в марте. Выручка розницы составила 3,75 трлн рублей, и это выше прошлогоднего показателя на 2,2%.

Так, продажи мужской, женской и детской одежды выросли на 15%, обуви — на 23%, холодильников — на 52%, телевизоров — на 26%.

Покупка. Чек.
Покупка. Чек.
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Добавим: в интернет-магазинах (Ozon, Wildberries и «Ситилинк») преобладала именно одежда — 11,9%. Дальше шли компьютеры — 5,4%, обувь — 5,2% и бытовые электротовары — 4,1%.

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