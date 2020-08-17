Спят спокойно: почти 900 многодетных семей на Алтае погасили часть ипотеки

С начала 2020 года в Алтайском крае помогли погасить часть ипотеки 556 многодетным семьям. На это было направлено 243,6 млн рублей.
В Министерстве социальной защиты Алтайского края уточняют:
Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, предоставить заявление и документы, подтверждающие право на участие.
На государственную помощь могут претендовать россияне, взявшие ипотечный кредит только на покупку готового жилья или на долевое строительство. Многодетные семьи, решившиеся на индивидуальное строительство в программе уже не участвуют.
Но все может измениться благодаря законодательной инициативе депутата Госдумы Даниила Бессарабова от Алтайского края, в которой прописана дополнительная цель займа. В случае внесения поправок многодетные семьи, строящие дома, тоже смогут получить по 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.
Справка. Что это за программа
Программа поддержки многодетных семей, по которой они могут получить 450 тыс. рублей на погашение ипотеки, действует в России с 25 сентября 2019 года. Выплата предназначена семьям, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующие дети.