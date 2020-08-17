Спят спокойно: почти 900 многодетных семей на Алтае погасили часть ипотеки

В Алтайском крае за весь период действия программы поддержки многодетных семей выплатой в размере 450 тыс. рублей воспользовались 899 жителей с тремя и более детьми. На эти цели выделили 393,4 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте региона.

С начала 2020 года в Алтайском крае помогли погасить часть ипотеки 556 многодетным семьям. На это было направлено 243,6 млн рублей.

В Министерстве социальной защиты Алтайского края уточняют:

Чтобы принять участие в программе, необходимо обратиться в банк, выдавший ипотечный кредит, предоставить заявление и документы, подтверждающие право на участие.

Онлайн-ипотека. Фото Анны Зайковой

На государственную помощь могут претендовать россияне, взявшие ипотечный кредит только на покупку готового жилья или на долевое строительство. Многодетные семьи, решившиеся на индивидуальное строительство в программе уже не участвуют.

Средние ставки по ипотеке в 2020 году. Pixabay.com , Altapress.ru

Но все может измениться благодаря законодательной инициативе депутата Госдумы Даниила Бессарабова от Алтайского края, в которой прописана дополнительная цель займа. В случае внесения поправок многодетные семьи, строящие дома, тоже смогут получить по 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.