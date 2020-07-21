«Срок годности» для многоэтажек предложили установить в России

Для российских застройщиков могут установить «срок годности» возводимых жилых домов, эту информацию они обязаны будут сообщать покупателям.

С инициативой создать такой ГОСТ обратились в Минстрой РФ представители российского Союза потребителей.

«Молодые люди, которые въехали в новую квартиру и будут выплачивать ипотеку 20 лет, рискуют уже в пенсионном возрасте остаться без своего жилья. Поэтому стоит узнать срок службы дома до покупки жилья, а не тогда, когда он подошел к концу», — цитируют «Известия» председателя союза Петра Шелища.

По его мнению, этот стандарт следует сделать обязательным для применения на этапах экспертизы и утверждения проекта, а также приемки домов.

Информацию следует учитывать наряду с ценой квадратного метра.

Управляющий партнер компании «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский отметил, введение ГОСТа заставит девелоперов улучшить качество строительства.

Кроме этого, квартирный ГОСТ подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья, считает директор по поддержке риелторского бизнеса «Миэль» Юлия Федулаева, пишет ura.ru.

Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60—80 лет, а в «панели» его следует проводить раз в 20—25 лет.