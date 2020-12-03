Он никому не нужен. Барнаул потерял стадион «Локомотив» не вчера, а 30 лет назад

Когда-то стадион «Локомотив» был одним из самых известных спортивных сооружений Барнаула. Спустя десятилетия фасад его трибуны был признан памятником архитектуры. А сейчас от него остались «рожки, да ножки». Все, кроме ценного фасада снесли, чтобы построить новый жилой комплекс. Каким стадион был и каким стал, вспоминаем вместе с altapress.ru.

Стадион «Локомотив» построили в Барнауле в 1929 году. Большая часть сооружения была деревянной — ворота, две трибуны и небольшая пристройка.

В центре размещалось большое поле. Летом на нем играли в футбол, лапту и городки, а зимой заливали под каток.

Кирпичным «Локомотив» стал лишь спустя несколько лет. Его начали перестраивать после сильнейшего урагана 1960 года, от которого пострадали трибуны. Строения возводили на общественных началах силами работников железной дороги. Строительство завершилось в 1966 году.

С конца 1980-х и долгие годы стадион «Локомотив» был в запустении из-за того, что не использовался по своему прямому назначению. В разное время здесь размещались офисы, работал каток, были «качалка», торговые ряды и т.д.

В начале 2000-х ветшающий фасад городские власти стыдливо прикрыли рекламными баннерами и растяжками. Спустя несколько лет обнажилась печальная правда — исторический памятник советскому спорту ничто не спасет. Он никому не нужен.

Проект застройки стадиона «Локомотив», который прошел Градостроительный совет. www.altaystroy.ru

В 2014 году стало известно, что на месте стадиона «Локомотив» появится современный жилой комплекс с одноименным названием. Его проект разработал архитектор Александр Деринг. А строительством займутся совладелец сети «Мария-Ра», девелопер Евгений Ракшин («Локомотив») и застройщик Нодар Шония («Селф»).

Проект застройки территории стадиона «Локомотив». «Классика»

Согласно проекту, фасад стадиона сносить не будут, ведь это памятник регионального значения. Застройщик обязан его отреставрировать, после чего он станет единым целым с комплексом. Согласно проекту, здесь появятся кафе, офисы, подземная парковка.