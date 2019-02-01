Стала бесплатной услуга нотариуса по регистрации недвижимости в Росреестре

С 1 февраля 2019 года нотариусы будут в обязательном порядке направлять документы на регистрацию в Росреестр в режиме онлайн. Данная услуга станет для клиентов бесплатной, сообщает РИА Новости .

«Представление нотариусом документов на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним в электронном формате будет для клиентов нотариальных контор совершенно бесплатным, поскольку войдет, фигурально выражаясь, в так называемый «базовый пакет» услуг, которые нотариусы предоставляют в режиме «одного окна», — сообщили в Федеральной нотариальной палате.

В ведомстве отметили, что ранее представление документов в Росреестр нотариусом также осуществлялось, но это было отдельным нотариальным действием и стоило тысячу рублей.

Теперь после удостоверения сделки в течение текущего рабочего дня нотариус будет обязан подать сведения об удостоверенной им сделке с недвижимостью в Росреестр в электронном виде, если стороны не договорились о другом. Аналогичная обязанность возникает у нотариусов и после выдачи свидетельства о праве на наследство, о праве пережившего супруга, пишет bfm.ru.

Если же подача электронного пакета документов невозможна по независящим от нотариуса причинам, он будет обязан в двухдневный срок направить документы в Росреестр на бумажном носителе.