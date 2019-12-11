«Сталинки 2.0» и кубометры с шикарным видом на город: барнаульский «дом-жемчужину» готовят к сдаче

В высотном доме, который вырос по адресу Партизанская, 76 и уже стал архитектурной доминантой «тихого центра» Барнаула, ведутся отделочные работы. Сейчас в 75-метровом жилом комплексе проводят инженерные сети, остекление, и скоро все работы будут завершены. О том, когда барнаульцы начнут заселять «Жемчужину» (так прозвали это здание горожане), чем отличается это жилье от других предложений на рынке и почему квартиры здесь можно назвать «новыми сталинками», редакции altapress.ru рассказали в компании «ПР-Холдинг».

«Сталинки 2.0»

Застройщик подчеркивает, что еще на стадии проектирования нового дома, квартиры в котором позиционируются как жилье повышенной комфортности, во главу угла ставились практические моменты, связанные с тем, что ожидания будущих владельцев должны быть оправданы.

В компании указывают на то, что в нашей стране имелся богатый опыт строительства просторного жилья. Это были сталинки. Очень долгое время именно такие квартиры с высокими потолками считались самыми лучшими, а их пространство делало жилье индивидуальным.

Затем они уступили место однотипным хрущевкам и панельным девятиэтажкам. При этом на рынке недвижимости сталинки продолжали занимать нишу элитного жилья. Но сейчас многим из них уже по 80 лет. Застройщик взял на вооружение опыт сталинок, просторных квартир с высокими потолками.

В доме на Партизанской, 76 высота потолков составляет 3,3 метра. Подобное предложение на барнаульском рынке новостроек едва ли можно найти.

При этом создатели «Жемчужины», где квартиры по сравнению с другими домами «выросли вверх», подчеркивают, что с таким подходом правильнее сравнивать жилье не по квадратным метрам, как это принято, а по метрам кубическим.

В этом смысле новый дом «ПР-Холдинга» подвергает ревизии устоявшуюся парадигму на рынке недвижимости, когда жилье измеряют в квадратах. Оно и понятно, все мы живем в трех-, а не двухмерном пространстве, а поэтому, говоря о функциональном использовании жилых помещений, комфорте и организации пространства, правильнее говорить об объеме, а не о площади.

Видовые квартиры

Особенностью «дома-жемчужины» на Партизанской является то, что подавляющее большинство квартир здесь — видовые. И это не просто придуманный термин.

Само по себе понятие «видовые квартиры» должно иметь под собой определенное подкрепление. Квартира не может называться видовой, если дом стоит в традиционном месте, его со всех сторон кто-то подпирает, а окна в жилье — традиционного размера.

«У нас же большинство квартир, а именно 60% - видовые. За счет панорамного остекления они позволяют смотреть на городские территории, живописные улицы, на Новый мост, пойму Оби и поля за рекой, нагорную часть города и лес», — объясняют в компании «ПР-Холдинг».

Застройщик подчеркивает, что владельцы жилья на Партизанской, 76 могут быть уверены: со временем панорама из их окон никуда не исчезнет.

Новый генплан Барнаула ограничивает этажность в этом районе до восьми этажей. Сегодняшняя нормативная база установила, что перед вашим домом никто ничего выше не построит и видовые перспективы будут сохраняться. Особое внимание в «ПР-Холдинге» обращают на то, что под категорию видовых в «доме-жемчужине» попадают не только просторные квартиры, но даже двушки и некоторые однушки.

Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова

Доступный билет в комфортную жизнь

Возвращаясь к теме организации пространства в квартирах на Партизанской, 76, застройщик акцентирует внимание на том, что при строительстве жилья в данном случае акцент делался на идеальном балансе в аспекте «цена — качество».

Сейчас наметилась четкая тенденция, что люди, приобретая комфортабельное жилье, отказываются от квартир в 200 квадратных метров. Связано это с тем, что в них большое количество вспомогательных помещений, а жилая площадь, по сути, традиционная. Мы делаем упор как раз на жилую площадь и понимаем, что собственники не заинтересованы в том, чтобы просто так отапливать лишние пространства, — отмечают в компании.

Кроме того, добавляет застройщик, долгое время на рынке недвижимости Барнаула существовал серьезный дисбаланс предложения, когда за элитную трехкомнатную квартиру 140 квадратных метров в краевой столице нужно было платить около 14 млн рублей, а за четырехкомнатную — около 20 млн рублей.

Мы понимали, что такие цены — для сверхсостоятельных людей. Поэтому решили построить жилье улучшенной планировки, но с куда более доступным «входным билетом». В среднем приобретение квартиры на Партизанской, 76 укладывается в диапазон от 4 до 7 млн рублей, — говорят создатели «дома-жемчужины».

Дом-жемчужина на Партизанской , 76. Анна Зайкова

Ставка на качество и средний класс

Предлагая такие цены, застройщик изначально закладывал модель оправдания ожиданий будущих владельцев квартир в этом доме.

Чтобы построить комплекс высотой 75 метров, была использована монолитно-каркасная технология. Жесткость конструкции придают монолитные лифтовые шахты и лестничные марши, а также бетонная подушка фундамента, построенная на глубине 10 м.

Особенностью проекта являются двухслойные стены, которые сложены из газоблоков «Сибит» и закрыты керамическим кирпичом. Это обеспечивает качественную теплоизоляцию внешних стен и защищает их от всех вызовов сурового сибирского климата.

В итоге толщина «уличной» стены — до 80 сантиметров. Такая теплоизоляция эквивалентна 120 сантиметрам кирпича.

Толщина межквартирных стен составляет 40 сантиметров «Сибита», что эквивалентно 64 сантиметрам кирпича по звукоизоляции.

Мы специально потратили на все это больше средств, чем того требует норматив. В данном случае мы исходили из того, что при покупке жилья повышенной комфортности у людей имеются соответствующие ожидания и они хотят увидеть не тоненькие стеночки и узенькие пространства. Наша ставка — на представителей среднего класса, которые работают в Барнауле и хотят здесь жить, а поэтому условия должны быть созданы соответствующие, — говорят в «ПР-Холдинге».

В «Жемчужине» имеются два входа — парадный и черный. Для комфорта жильцов холл с пассажирским лифтом отделен от грузового.

Всего в доме 100 квартир. Интересный факт: если бы жилье строили традиционной планировки, то количество квартир увеличилось бы в два раза.

Все это говорит о том, что на выходе в «доме-жемчужине» нагрузка на места общего пользования будет меньше, не возникнет проблем с разбором горячей воды и с мощностями. Кроме того, все это позволяет избежать эффекта «человеческого муравейника».

В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг» В Барнауле строят дом-жемчужину. архив ООО «Монтажная компания ПР-Холдинг»

Коммерческие площади с социальной функцией

Еще одним преимуществом дома на Партизанской, 76 является то, что этот жилкомплекс станет очень удобным с точки зрения размещения объектов коммерческой инфраструктуры.

На первых этажах уже забронированы площади под создание офисов банков, учебных и спортивных центров, рассказывает застройщик.

Таким образом, «Жемчужина» станет своеобразным центром притяжения, она обрастет объектами социального назначения, которые будут работать в удобном для жильцов режиме и генерировать удобства для комфортного быта и времяпрепровождения.

Остается ответить на последний вопрос: когда же 75-метровая высотка на Партизанской, 76 будет сдана? Сдача объекта намечена на конец весны — начало лета 2020 года.

Подземная парковка с лифтом. архив компании «ПР-Холдинг» Место общего пользования. архив компании «ПР-Холдинг» Место общего пользования. архив компании «ПР-Холдинг» Двор на улице Партизанской , 76. Архив компании «ПР-Холдинг»

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