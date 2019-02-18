Власти объяснили, при каких условиях будут застраивать «Локомотив» в Барнауле

Собственники «Локомотива» в Барнауле начали готовить документ, который позволит им застроить эту площадку, сохранив окружающие памятники культуры. Об этом 18 февраля заявил Александр Урбах, врио начальника краевого управления госохраны объектов культурного наследия.

Сейчас, подчеркнул Урбах, никаких разночтений о судьбе памятника «Локомотив» быть не может — он сохранен, все суды по этому поводу завершены. Речь идет о стене трибуны, которая выходит на пр. Строителей. Сейчас на «Локомотиве» ничего строить нельзя. «Поэтому все разговоры о том, что там будет… Ничего не будет», — скачал чиновник.

По словам Урбаха, собственник (структуры Евгения Ракшина) уже сделал проект реставрации собственно памятника культуры — трибуны стадиона «Локомотив». Также владелец уведомил управление, что приступил к разработке проекта зон охраны — без него по закону вести застройку вокруг памятника нельзя.

Этот проект рассмотрит специальная комиссия при управлении, в которую входят в том числе ведущие архитекторы региона. Только в случае одобрения документа собственник сможет двигаться дальше, то есть разрабатывать проект застройки, который, по словам Урбаха, тоже должен будет пройти утверждение — на этот раз в администрации города на градосовете.

По словам Урбаха, разрешение на строительство дома, который уже построен рядом с «Локомотивом», застройщик получил еще до внесения поправок в закон, которые закрепили обязательные зоны охраны памятников.

При этом, напомним, суды все-таки продолжаются. Но речь идет не о статусе памятника. В декабре компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула из-за отказа в строительстве жилья на бывшем стадионе. Ближайшее заседание состоится в марте.

Новые визулизации ЖК «Локомотив». www.altaystroy.ru

Чем известен проект застройки «Локомотива»?

Строительство жилья на месте стадиона «Локомотив» анонсировали еще в 2014 году, когда архитектор Александр Деринг представил проект будущего комплекса с домами от 5 до 16 этажей. Позже в сети появились рендеры, на которых будущий комплекс представили с домами до 25 этажей.

Евгений Ракшин рассказывал, что планирует строить комфортное жилье и особое внимание уделить отделке фасадов — для этого планировалось использовать долговечный керамический кирпич. Также на территории закрытого комплекса планировали создать полноценную социальную инфраструктуру: спортивный зал с бассейном, кафе, магазины. Под ЖК должны были устроить подземную парковку.