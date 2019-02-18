Власти объяснили, при каких условиях будут застраивать «Локомотив» в Барнауле

Сейчас, подчеркнул Урбах, никаких разночтений о судьбе памятника «Локомотив» быть не может — он сохранен, все суды по этому поводу завершены. Речь идет о стене трибуны, которая выходит на пр. Строителей. Сейчас на «Локомотиве» ничего строить нельзя. «Поэтому все разговоры о том, что там будет… Ничего не будет», — скачал чиновник.
По словам Урбаха, собственник (структуры Евгения Ракшина) уже сделал проект реставрации собственно памятника культуры — трибуны стадиона «Локомотив». Также владелец уведомил управление, что приступил к разработке проекта зон охраны — без него по закону вести застройку вокруг памятника нельзя.
Этот проект рассмотрит специальная комиссия при управлении, в которую входят в том числе ведущие архитекторы региона. Только в случае одобрения документа собственник сможет двигаться дальше, то есть разрабатывать проект застройки, который, по словам Урбаха, тоже должен будет пройти утверждение — на этот раз в администрации города на градосовете.
По словам Урбаха, разрешение на строительство дома, который уже построен рядом с «Локомотивом», застройщик получил еще до внесения поправок в закон, которые закрепили обязательные зоны охраны памятников.
При этом, напомним, суды все-таки продолжаются. Но речь идет не о статусе памятника. В декабре компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула из-за отказа в строительстве жилья на бывшем стадионе. Ближайшее заседание состоится в марте.
Чем известен проект застройки «Локомотива»?
Строительство жилья на месте стадиона «Локомотив» анонсировали еще в 2014 году, когда архитектор Александр Деринг представил проект будущего комплекса с домами от 5 до 16 этажей. Позже в сети появились рендеры, на которых будущий комплекс представили с домами до 25 этажей.
Евгений Ракшин рассказывал, что планирует строить комфортное жилье и особое внимание уделить отделке фасадов — для этого планировалось использовать долговечный керамический кирпич. Также на территории закрытого комплекса планировали создать полноценную социальную инфраструктуру: спортивный зал с бассейном, кафе, магазины. Под ЖК должны были устроить подземную парковку.