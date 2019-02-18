Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Власти объяснили, при каких условиях будут застраивать «Локомотив» в Барнауле

Собственники «Локомотива» в Барнауле начали готовить документ, который позволит им застроить эту площадку, сохранив окружающие памятники культуры. Об этом 18 февраля заявил Александр Урбах, врио начальника краевого управления госохраны объектов культурного наследия.

Стадион "Локомотив" в Барнауле.
Стадион "Локомотив" в Барнауле.
altapress.ru

Сейчас, подчеркнул Урбах, никаких разночтений о судьбе памятника «Локомотив» быть не может — он сохранен, все суды по этому поводу завершены. Речь идет о стене трибуны, которая выходит на пр. Строителей. Сейчас на «Локомотиве» ничего строить нельзя. «Поэтому все разговоры о том, что там будет… Ничего не будет», — скачал чиновник.

По словам Урбаха, собственник (структуры Евгения Ракшина) уже сделал проект реставрации собственно памятника культуры — трибуны стадиона «Локомотив». Также владелец уведомил управление, что приступил к разработке проекта зон охраны — без него по закону вести застройку вокруг памятника нельзя.

Этот проект рассмотрит специальная комиссия при управлении, в которую входят в том числе ведущие архитекторы региона. Только в случае одобрения документа собственник сможет двигаться дальше, то есть разрабатывать проект застройки, который, по словам Урбаха, тоже должен будет пройти утверждение — на этот раз в администрации города на градосовете.

По словам Урбаха, разрешение на строительство дома, который уже построен рядом с «Локомотивом», застройщик получил еще до внесения поправок в закон, которые закрепили обязательные зоны охраны памятников.

При этом, напомним, суды все-таки продолжаются. Но речь идет не о статусе памятника. В декабре компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула из-за отказа в строительстве жилья на бывшем стадионе. Ближайшее заседание состоится в марте.

Новые визулизации ЖК &quot;Локомотив&quot;.
Новые визулизации ЖК «Локомотив».
www.altaystroy.ru

Чем известен проект застройки «Локомотива»?

Строительство жилья на месте стадиона «Локомотив» анонсировали еще в 2014 году, когда архитектор Александр Деринг представил проект будущего комплекса с домами от 5 до 16 этажей. Позже в сети появились рендеры, на которых будущий комплекс представили с домами до 25 этажей.

Евгений Ракшин рассказывал, что планирует строить комфортное жилье и особое внимание уделить отделке фасадов — для этого планировалось использовать долговечный керамический кирпич. Также на территории закрытого комплекса планировали создать полноценную социальную инфраструктуру: спортивный зал с бассейном, кафе, магазины. Под ЖК должны были устроить подземную парковку.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость